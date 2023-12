Famoso cantante y exnovio de JLo es acusado de abuso sexual a una menor

Un escándalo sacude el ámbito de la música internacional, ya que el famoso cantante y productor musical estadounidense Sean “Diddy” Combs, ex de Jennifer Lopez, enfrenta acusaciones legales por abuso sexual. Hasta ahora, ha acumulado un total de cuatro demandas por conductas violentas, siendo una de ellas presentada por su exnovia Casandra Ventura, quien afirma haber sido víctima de violación.

Según lo revelado por la revista Rolling Stone, una víctima anónima compartió que, a la edad de 17 años en 2003, fue objeto de abuso sexual por parte del exitoso cantante estadounidense. La joven sostiene que fue drogada en el estudio del artista, ubicado en Nueva York en ese momento, cuando el rapero tenía 34 años.

Sean “Diddy” Combs has been accused of gang-raping and sex-trafficking a 17-year-old schoolgirl when she was in the 11th grade.

"Unlike many victims who have come forward after decades, Ms. Doe can prove that she not only met Mr. Combs on the night in question, but was in his… pic.twitter.com/IvBdpDn6Jq

