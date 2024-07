Laz Alonso estará en el Comic-Con Guatemala 2024

Una nueva edición de la Comic-Con está a la vuelta de la esquina. Los organizadores poco a poco fueron develando los famosos que estarán como invitados: Hoy fue el turno de Laz Alonso.

El actor, famoso por la serie “The Boys” , será uno de los 12 los invitados internacionales al famoso evento a realizarse en octubre.

Este evento, que se ha convertido en un punto de encuentro anual para los amantes de los videojuegos, cómics, cosplays, cine y televisión, promete ser inolvidable con la presencia de figuras destacadas del mundo del entretenimiento.

Los guatemaltecos podrán conocer a diferentes profesionales de la industria, desde cosplayers hasta coloristas exclusivos de Marvel y actores de doblaje, entre los que destacan los artistas que dan voz a Deadpool, Wolverine y Homero Simpson.

Ellos vendrán:

Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson

Pepe Toño Macías, la voz de Deadpool

Humberto Solórzano, la voz de Wolverine

Jesús Aburtov, el artista de Marvel

Dalin, cosplayer mexicana

Jessica Ángeles, la voz de Ladybug

Walter Jones, el primer Black Ranger

PuchysLove, cosplayer y creadora de contenido

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comic Con Guatemala (@comicconguatemala)



¿Quién es el actor?

Laz Alonso comenzó su carrera presentando programas para la cadena BET.​ También apareció en vídeos musicales de Toni Braxton y Aaliyah.​

Luego participó con papeles secundarios en películas como Stomp the Yard, Down for Life, Jarhead, G, Leprechaun: Back 2 tha Hood, This Christmas y Miracle at St. Anna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comic Con Guatemala (@comicconguatemala)

En 2009, interpretó el papel de Fenix, el principal antagonista de Fast & Furious (la cuarta entrega de la serie Fast & Furious), también el papel de Tsu’tey en Avatar.​

Fue uno de los protagonistas de la serie Breakout Kings. Ha tenido también papeles de invitado en series como The Unit, Bones, CSI: Miami, NCIS, The Practice y Eyes.

Tuvo el papel principal en la serie Deception.​ Además de uno de los personajes principales, el Detective Billy Soto, de la serie de la NBC, The Mysteries of Laura.

Desde 2019 interpreta el papel de Mother’s Milk en la serie de televisión The Boys, basada en el cómic homónimo.