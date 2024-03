Prime Gaming tiene 7 videojuegos para que los descargues gratis

Amazon confirma los títulos que ofrecerá durante el mes de marzo durante su campaña de Prime Gaming.

Estos juegos son gratuitos para todos los suscriptores de Prime de Amazon, así que, ahora, puedes aprovechar tu suscripción y hacerte con todos estos juegos antes de que finalice la promoción.

Blade Assault is now available to claim if you have Prime. Get it: https://t.co/weM7XUyQjE pic.twitter.com/FVCvFlCE2y

— Prime Gaming (@primegaming) February 26, 2024