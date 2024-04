Elon Musk anuncia que cobrará a usuarios de X ¿quiénes son los afectados?

Elon Musk sorprendió con la noticia que de algunos usuarios de X tendrán que pagar una mensualidad ¿de qué se trata?.

Según informó el magnate se trata de una medida para luchar contra los bots y evitar que se registren nuevas cuentas “no humanas”. Al parecer será después de tres meses de la creación de la cuenta que esta opción se retire.

Elon Musk ha dejado claro que tiene una infinidad de ideas polémicas que aplica para supuestamente mejorar la experiencia de los usuarios en la red social.

Sin duda en uno de los aspectos en los que más ha incidido el multimillonario es en la lucha y trabajo para acabar con los bots dentro de X, ya que estas cuentas falsas en las que no hay “ningún humano” detrás suponen un serio problema para las redes sociales.

El principal peligro de estos es que se usen para influenciar la opinión pública por medio de campañas masivas apoyando a una empresa o persona mediante dinero lo que crea una falsa popularidad para el beneficio del pagador.

SPECULATION: X might be expanding its policy to charge new users before they reply/like/bookmark a post https://t.co/odqeyeiHBx pic.twitter.com/EU71qlwQ0D

Por ello desde su llegada, Musk ha querido luchar contra esos usuarios falsos y lo ha intentado con campañas de persecución y el bloqueo masivo de cuentas sospechosas.

Aun así el porcentaje de bots en X sigue siendo muy alto, y como nueva medida, el magnate ha anunciado que van a aplicar un pequeño cobro a aquellos nuevos usuarios que quieran publicar en la red social.

Según ha explicado en su contestación a una cuenta de X que anunciaba este posible cambio, esta es la única manera que tienen para evitar y frenar “la incesante avalancha de bots” que llegan a su plataforma.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024