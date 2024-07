Llena de plumas, Lady Gaga deslumbra en los Juegos Olímpicos de París

¡Los rumores fueron ciertos! Lady Gaga se hizo presente en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La famosa deslumbró junto a varios bailarines y una extraordinaria coreografía que incluyo un espacio para que ella interpretará el piano, uno de sus instrumentos favoritos.

Lady Gaga decidió utilizar un traje negro que recuerda mucho a los espectáculos del cabaret Moulin Rouge. Un séquito de bailarines y bailarinas la acompañaron con abanicos de plumas rosadas que contrastan con sus trajes oscuros.

…Gaga oh la la!

Excuse us as we pick our jaws off of the floor 🤯 @ladygaga just blew us away with a dazzling French cabaret performance at the #Paris2024 #OpeningCeremony! pic.twitter.com/oXBtU8wit3

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024