Lady Gaga es captada en París ¿estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos?

Lady Gaga ha sido vista en París a muy pocas horas de la Ceremonia de Apertura de Los Juegos Olímpicos 2024 y sus fans se han pronunciado en redes sociales con la incógnita si será ella la encargada de la apertura.

La famosa es una de las estrellas del pop más importantes de la industria musical y ahora ha sido captada en París. Muchos de sus seguidores la han hecho tendencia en redes sociales pues podría ser la ocasión perfecta para disfrutar de su talento en un evento único.

La Ceremonia de Apertura 2024 será la primera en realizarse fuera de un estadio y será la Ciudad de la Luz la encargada de recibir a todos los deportistas por el Sena y en barcos, haciendo un recorrido por los lugares más emblemáticos de París.

VIDEO: Lady Gaga waving at fans in Paris a few moments ago.

— Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) July 22, 2024