Las mejores y peores vestidas de los Golden Globes 2026

Después de los Critics Choice Awards el domingo pasado, ahora llega el turno de la 83 edición de los Golden Globes, galardones que premian lo mejor del cine y la televisión, desde el histórico Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.
Esta premiación no sólo marca la pauta sobre los posibles ganadores a la estatuilla de oro de los Premios Oscar, si no que año con año se han convertido en un desfile único de celebridades donde los diseñadores más exclusivos se convierten en protagonistas gracias a sus exquisitas creaciones.
Desde piezas de archivo hasta los diseños más audaces y el clásico Old Hollywood glamour, esta noche se ha convertido en un verdadero desfile de alta costura.
Una de las partes más divertidas y fascinantes de las grandes ceremonias de la temporada de premios son las alfombras rojas.
A todos se nos sale el fashionista que llevamos dentro a la hora de ver desfilar a las celebridades y juzgar sus outfits.
Los Golden Globes son uno de los mejores eventos para disfrutar eso, por eso recopilamos algunos de los mejores y peores vestidos en la edición 2026.