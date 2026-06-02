Subastarán la reliquia más valiosa de Pelé

Una de las piezas más emblemáticas de la historia del fútbol será puesta a la venta este mes de julio en Nueva York. La prestigiosa casa de subastas Sotheby’s ofrecerá la camiseta que el brasileño Pelé utilizó durante la final de la Copa del Mundo de 1958, un encuentro que marcó el inicio de una carrera legendaria. La prenda está valorada en aproximadamente seis millones de dólares y podría convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos jamás vendidos.
La camiseta posee un enorme significado histórico. Con apenas 17 años, Pelé brilló en la final disputada ante Suecia y anotó dos goles que ayudaron a Brasil a conquistar el primer título mundial de su historia. Aquella actuación también le permitió convertirse en el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. Las imágenes de un emocionado Pelé celebrando el triunfo quedaron grabadas para siempre en la memoria de los aficionados al deporte.
El valor de la camiseta usada por Pelé
Según Sotheby’s, el valor de esta pieza trasciende lo material, ya que representa el nacimiento de una figura que transformó el fútbol en un fenómeno global. La casa de subastas destacó que la camiseta fue conservada cuidadosamente durante más de seis décadas, lo que incrementa aún más su relevancia para coleccionistas e historiadores. La venta formará parte de una colección especial dedicada a objetos históricos vinculados al deporte más popular del planeta.
Además de la camiseta, la subasta incluirá otros artículos de gran interés, entre ellos una tarjeta coleccionable de Pelé de 1958 considerada una de las más importantes del mundo del coleccionismo futbolístico. Los interesados podrán participar en las pujas a través de internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, mientras que las piezas estarán expuestas al público en la sede de Sotheby’s en Nueva York. La expectativa es alta, ya que el histórico objeto podría incluso acercarse o superar algunos de los récords alcanzados por otras reliquias legendarias del fútbol.