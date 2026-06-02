 Subastarán la reliquia más valiosa de Pelé
Deportes

Subastarán la reliquia más valiosa de Pelé

La camiseta que acompañó a Pelé en la conquista de su primer Mundial será subastada por Sotheby's y podría alcanzar una cifra récord entre coleccionistas.

Compartir:
La histórica camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de 1958 saldrá a subasta en Nueva York - EFE
La histórica camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de 1958 saldrá a subasta en Nueva York / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una de las piezas más emblemáticas de la historia del fútbol será puesta a la venta este mes de julio en Nueva York. La prestigiosa casa de subastas Sotheby’s ofrecerá la camiseta que el brasileño Pelé utilizó durante la final de la Copa del Mundo de 1958, un encuentro que marcó el inicio de una carrera legendaria. La prenda está valorada en aproximadamente seis millones de dólares y podría convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos jamás vendidos.

La camiseta posee un enorme significado histórico. Con apenas 17 años, Pelé brilló en la final disputada ante Suecia y anotó dos goles que ayudaron a Brasil a conquistar el primer título mundial de su historia. Aquella actuación también le permitió convertirse en el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. Las imágenes de un emocionado Pelé celebrando el triunfo quedaron grabadas para siempre en la memoria de los aficionados al deporte.

El valor de la camiseta usada por Pelé

Según Sotheby’s, el valor de esta pieza trasciende lo material, ya que representa el nacimiento de una figura que transformó el fútbol en un fenómeno global. La casa de subastas destacó que la camiseta fue conservada cuidadosamente durante más de seis décadas, lo que incrementa aún más su relevancia para coleccionistas e historiadores. La venta formará parte de una colección especial dedicada a objetos históricos vinculados al deporte más popular del planeta.

Además de la camiseta, la subasta incluirá otros artículos de gran interés, entre ellos una tarjeta coleccionable de Pelé de 1958 considerada una de las más importantes del mundo del coleccionismo futbolístico. Los interesados podrán participar en las pujas a través de internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, mientras que las piezas estarán expuestas al público en la sede de Sotheby’s en Nueva York. La expectativa es alta, ya que el histórico objeto podría incluso acercarse o superar algunos de los récords alcanzados por otras reliquias legendarias del fútbol.

Foto embed
Pelé con el trofeo Jules Rimet, tras ganar el Mundial de 1958 - FIFA

En Portada

Tenía una vida por delante: Motorista atropellado pide justiciat
Nacionales

"Tenía una vida por delante": Motorista atropellado pide justicia

10:43 AM, Jun 02
Incrementan lluvias por paso de onda del estet
Nacionales

Incrementan lluvias por paso de onda del este

10:30 AM, Jun 02
Asume nueva viceministra Administrativa de la cartera de Saludt
Nacionales

Asume nueva viceministra Administrativa de la cartera de Salud

08:33 AM, Jun 02
Subastarán la reliquia más valiosa de Pelét
Deportes

Subastarán la reliquia más valiosa de Pelé

11:18 AM, Jun 02
Diego Casas habla de una falta de códigos en su despedida de Marquenset
Deportes

Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida de Marquense

07:09 AM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar