 Famosa creadora de contenido paranormal muere tras polémica
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Muere famosa creadora de contenido paranormal tras destruir una figura religiosa

Joven que realizaba retos paranormales falleció a los 24 años.

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Muere famosa creadora de contenido paranormal tras destruir una figura religiosa., Captura de pantalla video de X.
Muere famosa creadora de contenido paranormal tras destruir una figura religiosa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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La influencer china Jiang Xiaorou, de 24 años, murió el 10 de agosto de 2026 debido a las graves secuelas que sufrió en un accidente automovilístico. Tras conocerse su fallecimiento, en redes sociales volvió a circular un video publicado meses atrás, en el que la joven destruyó una estatua de Guanyin, una figura venerada dentro del budismo y asociada con la misericordia.

Xiaorou era conocida por explorar edificios abandonados y documentar supuestos fenómenos paranormales. Su contenido había logrado captar la atención de millones de usuarios y la llevó a reunir alrededor de 1.3 millones de seguidores en Douyin, una de las principales plataformas de videos cortos en China.

En agosto de 2025, la creadora publicó una grabación en la que aparece destruyendo una estatua de Guanyin, una figura venerada dentro del budismo y asociada con la misericordia. El acto formaba parte de un experimento con el que pretendía cuestionar las creencias sobre el karma y las consecuencias de irrespetar una figura religiosa.

Video generó críticas entre algunos de sus seguidores

El video generó críticas entre algunos de sus seguidores, quienes consideraron que la acción representaba una falta de respeto hacia una figura sagrada. Sin embargo, el contenido volvió a cobrar fuerza después de la muerte de Xiaorou, cuando usuarios comenzaron a relacionar el antiguo reto con el accidente que terminó provocándole graves lesiones.

La coincidencia alimentó todo tipo de teorías en redes sociales. Algunos internautas aseguran que el accidente podría estar relacionado con lo ocurrido en el video, mientras otros rechazan esas versiones y señalan que no existe ninguna prueba que permita establecer una conexión.

La causa de muerte conocida es consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente automovilístico. No existe evidencia que demuestre que la destrucción de la estatua haya tenido alguna relación con el fallecimiento.

El caso, sin embargo, volvió a colocar a Xiaorou en el centro de la conversación digital y provocó que miles de usuarios retomaran sus antiguos contenidos paranormales.

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