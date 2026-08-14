 Postuladora para Contralor: Primera reunión de trabajo
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Postuladora para elección de Contralor sostiene primera reunión

Los integrantes de la comisión abordan distintos puntos, incluido el cronograma de trabajo.

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Primera reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el viernes 14 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Primera reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el viernes 14 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 sostiene este viernes, 14 de agosto, su primera reunión de trabajo, en la cual abordará una serie de temas, incluidos los lineamientos para la selección de perfiles de profesionales y la definición del programa de trabajo.

Los integrantes de la referida instancia fueron juramentados ayer por la tarde por el Congreso de la República, lo que marcó el inicio del proceso que permitirá definir la nómina de aspirantes de la cual será nombrado el nuevo titular del ente fiscalizador.

La reunión se lleva a cabo en la sede de la Universidad Rafael Landívar (URL), cuyo rector, Miquel Cortés, es quien preside la postuladora. Sin embargo, por el momento no se trata de la sede definitiva, sino que durante la jornada se estaría abordando el punto con respecto a cuál será el lugar donde se desarrollarán las próximas sesiones.

Agenda de la primera reunión

La comisión aprobó la agenda de trabajo para la sesión de este viernes, en la cual se incluyeron los siguientes puntos:

  1. Bienvenida y entonación del Himno Nacional.
  2. Verificación de quórum, presentación e integración de la Comisión.
  3. Lectura y aprobación de la agenda.
  4. Presentación del equipo técnico y equipo de trabajo.
  5. Elección de Secretario titular y suplente de la Comisión.
  6. Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Comisión.
  7. Determinación sobre la realización de entrevistas (aprobación de la guía base de preguntas).
  8. Determinación sobre la realización de pruebas psicométricas.
  9. Aprobación del cronograma de trabajo.
  10. Elección de sede de la comisión.
  11. Información sobre el sitio web.
  12. Puntos varios.

Eligen a secretarios

Los integrantes de la Comisión de Postulación realizaron la elección de los secretarios titular y suplente. Fueron necesarias cinco rondas de votación para determinar que la titular sería Milvia Elías, decana de la Universidad Regional.

Mientras tanto, luego de nueve rondas, se alcanzaron consensos para definir a Alexander Sac, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, como secretario suplente.

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Proceso de votación para elegir a secretarios titular y suplente de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el viernes 14 de agosto de 2026. - Omar Solís/Emisoras Unidas

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