Terrel Williams: El boxeador que causó daño cerebral a Colón

La muerte de Prichard Colón a los 33 años, confirmada por su familia el 13 de agosto de 2026, ha revivido uno de los episodios más dolorosos y polémicos del boxeo de las últimas décadas. Casi 11 años atrás, el puertorriqueño entró al ring como una de las grandes promesas de este deporte y salió de allí con una lesión cerebral que cambiaría su vida para siempre.
Aquel 17 de octubre de 2015, Colón se enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el combate se produjeron varios golpes en la parte posterior de la cabeza de Colón, conocidos en el boxeo como "rabbit punches" o "golpes de conejo", una acción prohibida debido al riesgo que representa para el peleador.
El caso provocó indignación y cuestionamientos sobre la actuación de Williams, pero también sobre las decisiones del árbitro y del médico que examinó a Colón durante la pelea.
Ahora, tras conocerse la muerte del puertorriqueño, una pregunta vuelve a circular entre los aficionados: ¿qué pasó con Terrel Williams después de aquella noche?
¿Terrel Williams fue sancionado por la pelea?
Pese a la controversia generada por los golpes ilegales, Williams no recibió una suspensión que terminara con su carrera y posteriormente volvió a competir profesionalmente.
Durante la pelea, Colón hizo gestos en distintas ocasiones para advertir al árbitro Joe Cooper que estaba recibiendo impactos detrás de la cabeza. En el séptimo asalto, después de uno de esos golpes, cayó y se llevó la mano a la parte posterior de la cabeza. El árbitro penalizó entonces a Williams con un punto por el golpe ilegal.
El médico de ringside, Richard Ashby, examinó a Colón. De acuerdo con documentos judiciales relacionados con una demanda posterior, el boxeador manifestó dolor en la cabeza y mareos, pero regresó al combate.
La pelea continuó hasta el noveno asalto. Tras una confusión en la esquina de Colón, le retiraron los guantes pensando que el enfrentamiento había terminado, lo que provocó que fuera descalificado y Williams fuera declarado ganador.
Poco después, ya en los vestidores, el estado de Colón empeoró. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde los médicos descubrieron un hematoma subdural y tuvieron que someterlo a una intervención para aliviar la presión sobre su cerebro. Permaneció en coma durante 221 días y quedó con graves secuelas neurológicas.
Tras el combate, Virginia abrió una investigación sobre lo ocurrido. Posteriormente, el Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional del estado concluyó que el árbitro y el médico habían actuado dentro de las normas estatales aplicables.
¿Qué dijo Terrel Williams sobre Prichard Colón?
Williams mostró preocupación por la condición de su rival inmediatamente después del combate.
"No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard", manifestó el estadounidense después de la pelea, según declaraciones recuperadas posteriormente por medios deportivos.
El episodio también terminó marcando públicamente a Williams. Su nombre quedó inevitablemente asociado a la tragedia de Colón, pese a que continuó boxeando.
Con el paso de los años, Williams mantuvo un perfil mucho más discreto y se alejó progresivamente de la exposición pública.
Terrel Williams regresó al ring dos años después
Williams no volvió a competir inmediatamente después de lo sucedido. Su siguiente combate profesional llegó el 17 de noviembre de 2017, más de dos años después de enfrentar a Colón.
En aquella ocasión derrotó por nocaut a Rosemberg Gómez. Posteriormente continuó su carrera y en septiembre de 2018 venció a David Grayton. En abril de 2019 sumó otra victoria frente a Justin DeLoach.
Su trayectoria, sin embargo, no alcanzó la proyección que parecía tener antes de la pelea contra Colón.
El último combate registrado de Williams ocurrió en septiembre de 2019, cuando enfrentó a Thomas Dulorme en Bakersfield, California. Williams perdió aquel enfrentamiento y desde entonces no volvió a disputar una pelea profesional.
Aunque no trascendió un anuncio formal de retiro, su ausencia del cuadrilátero durante casi siete años hace que actualmente sea considerado retirado de facto.
Una demanda millonaria tras la tragedia
La familia de Prichard Colón también buscó respuestas en los tribunales. En 2017, sus padres presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares relacionada con la atención que recibió el boxeador durante aquella noche. Entre los señalados figuraron el médico de ringside y los promotores involucrados en el combate.
Los documentos judiciales detallaron que Colón había informado que sentía mareos y dolor en la parte posterior de la cabeza durante la pelea, antes de que se le permitiera continuar. Horas después sería diagnosticado con el grave hematoma subdural.
El caso puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad compartida en el boxeo para proteger a los deportistas: desde los propios peleadores hasta árbitros, médicos, esquinas y organismos reguladores.
¿Los golpes de Williams fueron los únicos responsables?
Aunque los impactos ilegales recibidos por Colón son una parte central de la historia, especialistas consultados después del combate advirtieron que establecer médicamente que un golpe específico fue la única causa de una lesión cerebral de esta magnitud es más complejo.
La neuróloga y exmédica de ringside Margaret Goodman explicó en su momento que los golpes detrás de la cabeza pueden producir daños graves y contribuir a lesiones neurológicas, pero señaló que los accidentes catastróficos en el boxeo pueden involucrar múltiples factores.
Lo que sí quedó documentado es que Williams fue penalizado durante el combate por un golpe ilegal detrás de la cabeza y que Colón manifestó síntomas antes de que terminara la pelea.
La muerte de Prichard revive la polémica
Prichard Colón tenía apenas 23 años cuando ocurrió la pelea. Llegaba invicto y era considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño.
Después de despertar del coma, comenzó un prolongado proceso de rehabilitación acompañado principalmente por su familia. Durante más de una década, sus padres compartieron algunos de sus avances mientras mantenían la esperanza de mejorar su calidad de vida.
El 13 de agosto de 2026, su padre, Richard Colón, confirmó su fallecimiento a los 33 años. Hasta el momento, la familia no ha hecho pública una causa específica de muerte.
La noticia provocó numerosos mensajes de despedida y volvió a colocar bajo la lupa aquella pelea de 2015. También hizo que el nombre de Terrel Williams reapareciera con fuerza en redes sociales.
Williams, hoy alejado del boxeo profesional y de la exposición mediática, quedó ligado para siempre a una noche que transformó dos carreras, pero sobre todo la vida de Prichard Colón y de su familia.
Por el momento se desconoce el paradero de Williams, no cuenta con redes sociales activas desde el 2013.