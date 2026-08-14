Dos hombres heridos tras ataque armado en zona 9

Dos personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 14 de agosto, en la 0a avenida y 10ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas donde se daba a conocer sobre un hecho de violencia en el sector, por lo que se trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que dos personas presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que les brindaron asistencia prehospitalaria.
Los pacientes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica especializada. Ninguno fue identificado, solo se estableció que tenían entre 30 y 40 años de edad.