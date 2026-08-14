Motociclistas atacan a automovilista en ruta al Pacífico

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta atacaron a balazos a los tripulantes de un vehículo en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, en dirección a la capital. El hecho dejó como saldo a un automovilista fallecido.
En las imágenes se observa cómo los dos individuos dan alcance a un automóvil de color rojo. El hombre que viajaba como acompañante saca un arma de fuego y comienza a disparar contra el vehículo mientras ambos continúan avanzando en la motocicleta.
Por la secuencia captada en el video, se presume que el conductor del automóvil intentó escapar de los atacantes y buscar refugio en una zona comercial. Sin embargo, los motosicarios lograron seguirlo hasta el ingreso del establecimiento, donde efectuaron los disparos.
Brindan atención prehospitalaria a menor y a su madre
Tras el ataque armado, Bomberos Voluntarios se movilizaron al lugar para atender la emergencia. Los socorristas localizaron al conductor del automóvil sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.
Además, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a un menor de edad y a una mujer, quienes presentaban alteración nerviosa tras presenciar el ataque. Ambos recibieron acompañamiento y posteriormente fueron puestos bajo resguardo dentro de la unidad de Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía.
Se desconoce el móvil del ataque armado
La escena fue asegurada con la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del ataque armado. Tampoco se ha informado sobre la captura de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el crimen.
Las autoridades deberán establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra el conductor o si existe otra circunstancia relacionada con el hecho.