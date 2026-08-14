Motorista fallece en accidente en calzada Aguilar Batres

El conductor de una motocicleta perdió la vida en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, 14 de agosto, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 45 calle, con dirección hacia el sur.
De acuerdo con la información preliminar, por causas no establecidas, el motorista perdió el control del manubrio y habría impactado contra la parte trasera de un vehículo de transporte pesado.
Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante la fuerte colisión, la persona afectada perdió la vida en el lugar.
Las autoridades de tránsito de Villa Nueva se encuentran en el lugar y coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.
A inicios de la semana también perdió al vida otra persona tras un accidente de motocicleta en el sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó que este es el cuarto día consecutivo que se registran percances viales en el mencionado sector, por lo que reiteró el llamado a los usuarios para tomar las precauciones necesarias.
Impacto en el tránsito
Henry Quevedo, vocero de la PMT, explicó que debido al impacto que se genera por la emergencia en la calzada Aguilar Batres, la circulación hacia el sur es lenta desde la salida del anillo Periférico a en la 29 calle.
Además, mencionó que, por esta ocasión, la vía del Transmetro no está siendo utilizada para las personas que se trasladan hacia el sur, lo que genera una movilidad todavía más lenta.
"El Ministerio Público estará finalizando las diligencias en los próximos minutos y de esta forma se empezará a liberar la circulación vehicular y disminuyendo la carga que se ha generado", indicó el funcionario.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7