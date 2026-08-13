 Anuncian nuevas modificaciones en las vías por construcción del Aerometro
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Anuncian nuevas modificaciones en las vías por construcción del Aerometro

A partir de este viernes 14 de agosto se realizarán modificaciones viales temporales en el tramo comprendido entre Avenida Castellana y Pamplona.

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La PMT recomienda utilizar las rutas alternas sugeridas., Captura de pantalla
La PMT recomienda utilizar las rutas alternas sugeridas. / FOTO: Captura de pantalla
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala anunció la noche de este jueves 13 de agosto, que el bulevar Liberación continuará funcionando con modificaciones viales temporales en el tramo comprendido entre Avenida Castellana y Pamplona, en ambos sentidos, a partir de este viernes 14 de agosto a las 3:00 A.M., esto debido a la construcción del Aerometro.

El intendente de la PMT, Amílcar Montejo, detalló que estas modificaciones implican una reducción de carriles en distintos puntos del recorrido. Además, se habilitará un carril adicional después del puente Pamplona en dirección hacia los Puentes Gemelos, como medida para mejorar la movilidad en esa zona.

"Las áreas intervenidas estarán debidamente señalizadas y delimitadas para orientar a quienes transitan, mientras los espacios cerrados permanecerán restringidos para garantizar la seguridad en el área de trabajo.", indicó la PMT. 

La PMT recomendó utilizar las rutas alternas sugeridas y, para quienes circulen sobre dicho bulevar, prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones de la Policía MT en el sector.

Carriles reversibles

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala implementaron recientes cambios viales y nuevos carriles reversibles para mejorar la circulación en el contexto de la construcción del Aerometro y la gestión general de la movilidad vehicular en el municipio.

Entre las medidas destaca la apertura del carril reversible número 50, ubicado en la rampa del puente La Castellana. Este nuevo corredor se convierte en el más extenso de la ciudad, conectando desde la avenida La Castellana o Colonia Pamplona hasta las cercanías del colegio Italiano en los límites con Mixco.

De acuerdo con Montejo, este carril funcionará de lunes a viernes desde las 16:30 horas en adelante y está restringido a vehículos livianos y motocicletas. No se permite el acceso a transporte colectivo, pesado ni de carga. Señaló que "su funcionamiento depende del flujo vehicular, sin una hora exacta de cierre, y puede operar hasta que disminuya la demanda".

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