Nuevos carriles reversibles en la capital: Detalles

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala implementaron recientes cambios viales y nuevos carriles reversibles para mejorar la circulación en el contexto de la construcción del Aerometro y la gestión general de la movilidad vehicular en el municipio. Según explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, los ajustes buscan aliviar la carga vehicular en puntos estratégicos de la capital.
Montejo detalló que no se trata de una acción aislada relacionada únicamente con la calle Montúfar, sino de un plan que abarca varios sectores con alta demanda de tráfico. Entre las medidas destaca la apertura del carril reversible número 50, ubicado en la rampa del puente La Castellana. Este nuevo corredor se convierte en el más extenso de la ciudad, conectando desde la avenida La Castellana o Colonia Pamplona hasta las cercanías del colegio Italiano en los límites con Mixco.
De acuerdo con Montejo, este carril funcionará de lunes a viernes desde las 16:30 horas en adelante y está restringido a vehículos livianos y motocicletas. No se permite el acceso a transporte colectivo, pesado ni de carga. Señaló que "su funcionamiento depende del flujo vehicular, sin una hora exacta de cierre, y puede operar hasta que disminuya la demanda".
Otro de los carriles reversibles, el número 49 en el bulevar Liberación, conecta puntos como el zoológico La Aurora con la zona de La Pérgola e inmediaciones del aeropuerto y la colonia Aurora. Este también opera desde las 16:30 horas y facilita el tránsito hacia zonas como Aurora y Santa Fe, aunque su horario se ajusta a las condiciones del tráfico del día.
Entre los resultados iniciales de estos cambios, Montejo informó que el primer día de uso del nuevo carril reversible del periférico permitió el paso de 1,300 vehículos, cifra que aumentó a 2,400 tras su difusión en medios y redes sociales. "Este tipo de medidas han ordenado la salida de zonas como la Betania y el ingreso al Naranjo, facilitando una circulación más fluida y segura", afirmó el funcionario.
Lineamientos para uso de carriles y sanciones
Montejo también advirtió que persiste el problema de conductores que intentan acceder a estos corredores por filas indebidas, situación calificada como irresponsable, la cual ha derivado en sanciones recurrentes. Dijo que las autoridades continuarán aplicando multas para quienes irrespeten el operativo, ya que estos accesos deben permanecer libres especialmente para el paso de vehículos de emergencia como ambulancias y bomberos.
Como parte del protocolo, los carriles reversibles no permiten superar los 40 kilómetros por hora y están señalizados con antelación por varios agentes. El uso indebido, sobre todo al intentar salir del carril en puntos no autorizados, puede poner en riesgo la seguridad vial, destacó el entrevistado.
Por último, el funcionario recomendó a los automovilistas prestar especial atención a la señalización, particularmente en nuevos semáforos como el instalado en la 3ª calle de la zona 13, donde algunos vehículos han cruzado en rojo debido a desconocimiento. Emetra instó a los conductores a mantenerse informados a través de sus redes sociales, donde publicarán mapas, fotografías y videos en tiempo real sobre la operación de los carriles reversibles.