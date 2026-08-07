Petápolis: Tu espacio ideal para vivir, trabajar y disfrutar

Petápolis se presenta como un proyecto único, diseñado para quienes buscan comodidad, conveniencia y una mejor calidad de vida dentro de un mismo entorno. Su concepto integra vivienda, comercio, servicios, oficinas y áreas recreativas, convirtiéndose en una opción ideal para familias, profesionales e inversionistas que desean tenerlo todo cerca.
El proyecto está conformado por tres edificios de apartamentos, un edificio corporativo, cuatro sótanos de parqueo para visitas y propietarios, así como un área comercial con plaza financiera, supermercado, restaurantes, ferretería y otros comercios que facilitan el día a día.
Uno de los grandes diferenciadores de Petápolis es su concepto de uso mixto. Aquí, los residentes no solo tienen acceso a un hogar moderno y funcional, sino también a una plaza comercial ubicada a solo un elevador de distancia.
Esto significa que comercios, servicios, restaurantes, supermercado y otras opciones estarán dentro del mismo desarrollo, facilitando el día a día sin necesidad de recorrer largas distancias.
Su ubicación permite una rápida conexión hacia Avenida Petapa, Atanasio Tzul, Aguilar Batres, Calzada Roosevelt y Periférico, facilitando el acceso a universidades, hospitales, centros corporativos y zonas comerciales.
Además, Petápolis cuenta con una torre de oficinas, donde se integran clínicas, oficinas y distintos giros de negocios, convirtiendo el proyecto en un entorno ideal para vivir, trabajar y resolver necesidades cotidianas en un mismo lugar.
Comprar un apartamento ya no depende únicamente del precio. Factores como la ubicación, la conectividad, el metraje, las amenidades y el potencial de plusvalía son determinantes para realizar una inversión inteligente.
En este escenario, Petápolis destaca en Zona 12 por ofrecer una de las mejores relaciones entre precio, espacio y valor dentro de un desarrollo de uso mixto.
Precio aproximado
Opciones para diferentes estilos de vida
Petápolis cuenta con apartamentos diseñados para distintas necesidades, desde espacios compactos y funcionales hasta opciones más amplias para familias.
Entre sus opciones disponibles se encuentran:
- Apartamentos desde 35 m², con cuotas desde Q4,000.
- Apartamentos de 84 m², con 3 habitaciones, desde Q8,700.
- Apartamentos de 100 m², con 3 habitaciones, desde Q9,000.
Estas alternativas permiten que cada comprador encuentre una opción acorde a su presupuesto, estilo de vida y objetivos de inversión.
Petápolis también ofrece amenidades pensadas para disfrutar más el día a día, compartir en familia y aprovechar mejor cada espacio del proyecto.
Entre sus amenidades destacan:
- 2 piscinas
- Gimnasio
- Canchas
- Juegos infantiles
- Área de BBQ
- Plaza comercial
- Salón social
Ubicación accesible y alta conveniencia
La ubicación de Petápolis es otro de sus grandes beneficios. Su accesibilidad, conectividad y cercanía a servicios convierten al proyecto en una alternativa práctica tanto para vivir como para invertir.
Tener una plaza comercial a solo un elevador de distancia representa una ventaja real: más comodidad, ahorro de tiempo y una experiencia residencial más completa.
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Elegir un apartamento es invertir en el lugar donde construirás tu futuro. Petápolis combina ubicación estratégica, mayor espacio, comodidad y una excelente relación entre precio y valor, convirtiéndose en una de las mejores alternativas de inversión en Zona 12. Agenda tu visita y descubre por qué cada metro cuadrado en Petápolis representa una decisión inteligente.