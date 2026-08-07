 Déficit comercial de Guatemala aumenta 15,75% en 2026
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Déficit comercial de Guatemala crece un 15,75 %

Las cifras corresponden al primer semestre de 2026.

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Imagen con fines ilustrativos. Vía: Pixabay.com
Puertos comerciales para el país. Comercio nacional e Internacional. / FOTO:
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La balanza comercial de Guatemala cerró el primer semestre de 2026 con un déficit de 9.950 millones de dólares, un 15,75 % más que en igual período del año pasado, marcada por una importante alza de las importaciones, según datos divulgados este viernes por el banco central guatemalteco.

Las compras al exterior entre enero y junio pasado alcanzaron los 18.563,3 millones de dólares, un 10,47 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las ventas internacionales sumaron 8.613,3 millones de dólares, un aumento del 4,9 %, con lo que la brecha comercial representó un 115,5 % respecto del total exportado.

El saldo negativo acumulado a junio de 2026 representa un incremento del 15,75 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando la balanza comercial cerró con un déficit de 8.595,4 millones de dólares producto de 8.207,7 millones en exportaciones frente a 16.803,1 millones en importaciones.

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Productos que generaron mayores divisas

Según el informe del banco central, los productos que generaron más divisas para el país centroamericano en el primer semestre de este año fueron el café, con 1.061,3 millones de dólares (el 12,3 % del total), y los artículos de vestuario, con 808,2 millones de dólares (9,4 %).

Le siguieron el banano, con 536,6 millones de dólares (6,2 %); el azúcar, con 532,8 millones (6,2 %); y las grasas y aceites comestibles, con 501,8 millones (5,8 %), entre otros.

Centroamérica, con 2.869,6 millones de dólares (un 33,3 % del total), se mantuvo como el principal destino de las exportaciones guatemaltecas, seguido por Estados Unidos, con 2.679 millones de dólares (31,1 %), y la Eurozona, con 778,7 millones (9 %).

Por el contrario, las principales importaciones de Guatemala provinieron de Estados Unidos, con un monto de 6.036,9 millones de dólares (32,5 % del total); la República Popular China, con 3.037,5 millones (16,4 %); y Centroamérica, con 2.041,6 millones de dólares (11 %).

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