 Vicepresidenta de Guatemala asiste a investidura en Cali
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Vicepresidenta de Guatemala llega a Cali para investidura de De la Espriella

El acto de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia está previsto para el viernes, 7 de agosto.

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, a su llegada a Cali, Colombia, para participar en investidura de De la Espriella., Alcaldía de Cali
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, a su llegada a Cali, Colombia, para participar en investidura de De la Espriella. / FOTO: Alcaldía de Cali
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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, llegaron este jueves a Cali para asistir mañana a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder dio la bienvenida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, mientras que el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

"En nombre del rey de los Países Bajos estamos acá para la posesión del nuevo presidente. Colombia y Curazao somos hermanos; es un placer estar acá y participar en esta gran celebración", afirmó Pisas, jefe de Gobierno de esa isla antillana.

La vicepresidenta de Guatemala también agradeció el recibimiento a su llegada al aeropuerto: "Un saludo afectuoso al pueblo colombiano, a este país tan maravilloso, tan grande, rico y diverso".

Otros funcionarios que han viajado a Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes en Cali (suroeste) el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

También llegaron ya a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, para asistir a la investidura, que se celebrará este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el primer cambio de mando celebrado fuera de Bogotá en la historia reciente del país.

Según Eder, en la investidura estarán, además del rey Felipe VI, de España; los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast.

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