Herrera asistirá a Investidura de presidente de Colombia

El Gobierno de Guatemala confirmó el viaje previsto para la presente semana a Colombia de la vicepresidenta Karin Herrera para asistir a la investidura del gobernante electo de ese país, Abelardo de la Espriella.
La secretaria de Comunicación Social de la Presidencial, Karina García, detalló durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que será la funcionaria quien represente al país en esta ceremonia en la que estarán presentes las autoridades de distintas naciones.
Al acto de posesión, en el que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República, que se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, no asistirá ningún miembro del partido del presidente saliente, Gustavo Petro, el Pacto Histórico.
Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.
Igualmente estarán en Cali los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala, Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa'ar, entre otros.
Reciente viaje de vicepresidenta
La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, viajó a Panamá en mayo pasado para cumplir con una gira de trabajo en el marco del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (GABECO). Tras su permanencia en ese país, la funcionaria se trasladó hacia Washington, Estados Unidos.
De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Guatemala, Herrera participó como invitada especial en el 12º Congreso Mundial de Zonas Francas, un foro internacional de Alto Nivel que reunió a líderes globales para analizar los desafíos y oportunidades del nuevo orden económico internacional.
La Secretaría de Comunicación Social de la Vicepresidencia detalló en ese entonces que la funcionaria se sumó como panelista de la Conferencia Ministerial Global, donde compartió la visión del país sobre el desarrollo industrial y el papel estratégico de las zonas francas. En el evento también estuvieron presentes las autoridades nacionales de Panamá, como el Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
Como parte de su gira, la vicepresidenta sostuvo reuniones estratégicas con "actores clave" como el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, y otros miembros de su Consejo de Administración, que permitieron explorar oportunidades de inversión y cooperación para Guatemala.