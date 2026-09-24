 Trump recibe a Xi Jinping en visita a la Casa Blanca 2026
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Trump recibe a Xi Jinping en histórica visita a la Casa Blanca

Se trata de la primera visita de Estado de Xi Jinping a Washington en más de una década.

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Donald Trump y Xi Jinping, EFE
Donald Trump y Xi Jinping / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este jueves, en la Casa Blanca, a su homólogo chino, Xi Jinping, en la primera visita de Estado de este a Washington en más de una década, para una reunión marcada por las tensiones en torno a los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial, entre otros temas.

Xi y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de su limusina a los jardines de la Casa Blanca pasadas las 10:00 horas (locales), donde fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de ingresar juntos en la residencia presidencial.

Esta es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.La última vez que Trump y Xi se vieron fue durante la visita del republicano a Pekín en mayo pasado, mientras que anteriormente se reunieron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur).

Xi Jinping aterrizó el miércoles en la base Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, y fue recibido a los pies del avión por Trump, un gesto que el presidente no había dedicado a ningún otro mandatario y que refleja la importancia que la Casa Blanca concede a la visita.

Trump destaca la "amistad" con Xi

Trump destacó la "amistad extraordinaria" que mantiene con Xi Jinping, y le propuso trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países.

"Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó Trump durante la ceremonia de recepción del mandatario chino.

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Donald Trump y Xi Jinping - EFE

El republicano subrayó que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington, después de la que efectuó en 2015, durante el mandato de Barack Obama.

Trump también llamó a profundizar la relación entre ambos países, que, según dijo, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando EE. UU. cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa.

"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", manifestó.

*Con información de EFE

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