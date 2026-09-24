Trump recibe a Xi Jinping en visita a la Casa Blanca 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este jueves, en la Casa Blanca, a su homólogo chino, Xi Jinping, en la primera visita de Estado de este a Washington en más de una década, para una reunión marcada por las tensiones en torno a los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial, entre otros temas.
Xi y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de su limusina a los jardines de la Casa Blanca pasadas las 10:00 horas (locales), donde fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de ingresar juntos en la residencia presidencial.
Esta es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.La última vez que Trump y Xi se vieron fue durante la visita del republicano a Pekín en mayo pasado, mientras que anteriormente se reunieron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur).
Xi Jinping aterrizó el miércoles en la base Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, y fue recibido a los pies del avión por Trump, un gesto que el presidente no había dedicado a ningún otro mandatario y que refleja la importancia que la Casa Blanca concede a la visita.
Trump destaca la "amistad" con Xi
Trump destacó la "amistad extraordinaria" que mantiene con Xi Jinping, y le propuso trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países.
"Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó Trump durante la ceremonia de recepción del mandatario chino.
El republicano subrayó que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington, después de la que efectuó en 2015, durante el mandato de Barack Obama.
Trump también llamó a profundizar la relación entre ambos países, que, según dijo, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando EE. UU. cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa.
"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", manifestó.
*Con información de EFE