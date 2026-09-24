 A Primera Hora: Emisión del 24 de Septiembre de 2026
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A Primera Hora: Amenazas a la agricultura por variaciones climáticas

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Tras afrontar semanas de sequía que dejaron pérdidas millonarias en los cultivos, el sector agrícola guatemalteco se enfrenta ahora a un nuevo y crítico escenario por el impacto de las intensas lluvias. En A Primera Hora conversamos sobre el tema con Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos; y Rafael López, titular de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

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