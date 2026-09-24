 Previa del Jamaica vs. Guatemala por la Nations League
Deportes

Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Nations League

Este certamen en importante para los guatemaltecos ya que es la ruta para llegar a la Copa Oro de Concacaf.

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Duelo entre Jamaica y Guatemala por Copa Oro Concacaf
Duelo entre Jamaica y Guatemala por Copa Oro Concacaf / FOTO: FFG
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La Selección Nacional de Guatemala visitará este viernes a la de Jamaica en la primera jornada de la Nations League de la Concacaf 2026-2027, torneo clasificatorio a la Copa Oro 2027 en el que los chapines, dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena, buscarán romper el dominio histórico de los caribeños pese a afrontar el choque con bajas sensibles.

El encuentro, correspondiente al grupo B de la Liga A, se disputará en el estadio Nacional de Kingston a las 18:00 horas de Guatemala. 

Solo los dos primeros lugares del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League, instancia en la que ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

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El primer desafío de la “Azul y Blanco” es ante Jamaica este viernes; sigue nuestra antesala desde las 17:00 horas.

El combinado guatemalteco comparte el grupo B con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, por lo que conseguir una victoria en la jornada inaugural en Kingston resulta clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación directa.

El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena no contará con su capitán, José Carlos Pinto, por temas personales, ni con los lesionados José Ardón y Jesús López, lo que obligará a reestructurar la zaga. Ante las ausencias, Guatemala respaldará su esquema en un bloque de siete futbolistas que militan en ligas del exterior.

Guatemala apela al antecedente del pasado 17 de junio cuando derrotó por 1-0 a Jamaica en la Copa Oro 2025, para intentar acortar distancias en un balance histórico adverso que domina el cuadro caribeño con 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 20 partidos.

Selección Nacional de Guatemala llega a Jamaica

Los seleccionados nacionales se miden este viernes al combinado local por la Nations League 2026-2027.

Probables alineaciones

  • Jamaica: Andre Blake; Tayvon Gray, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Karoy Anderson, Leon Bailey; Renaldo Cephas y Bailey Cadamarteri
  • Guatemala: Kenderson Navarro; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Kevin Ruiz, José Morales; Óscar Castellanos, Jonathan Franco, Jorge Aparicio, Óscar Santis; Olger Escobar y Darwin Lom.
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Partidos de Selección Nacional para septiembre 2026 - EU Digital

*Información EFE.

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