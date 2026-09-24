 El Salvador busca triunfo ante Martinica por Nations League
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El Salvador, rival de Guatemala, busca el triunfo ante Martinica

Guatemaltecos y salvadoreños se enfrentarán el próximo lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

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Selección de El Salvador
Selección de El Salvador / FOTO: @LaSelecta_SLV
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La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, recibe el viernes a su similar de Martinica con la meta de conseguir el triunfo que le signifique el primer paso para mantenerse en la Liga A de la Concacaf y obtener un puesto en la próxima Copa Oro.

'Bolillo' Gómez ha afirmado que los rivales de esta competición no son mejores que la "Selecta", por lo que espera además sacar provecho de su localía, aun con la baja del creativo Nathan Ordaz, por lo que su principal referente en ataque será el colombiano nacionalizado salvadoreño Brayan Gil, que milita en Rusia.

La Liga de Naciones se presenta como una oportunidad de reivindicación para Gómez, quien únicamente consiguió un resultado positivo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y en cambio registró tres derrotas consecutivas como local ante Panamá, Guatemala y Surinam.

Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Nations League

Este certamen en importante para los guatemaltecos ya que es la ruta para llegar a la Copa Oro de Concacaf.

El "Bolillo" solo suma tres triunfos con El Salvador

Desde su llegada, Gómez ha dirigido 16 partidos con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas, a lo que se suman 7 partidos contra clubes o academias con un balance de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

Martinica, mientras tanto, intentará inclinar a su favor la serie particular con los salvadoreños, ya que en los 5 juegos disputados suma 2 victorias, 1 empate y 2 reveses.

Los caribeños en su última visita a El Salvador igualaron 0-0 en la Liga de Naciones de 2023.

En esta ocasión ha reforzado su combinado con la convocatoria de jugadores de ligas europeas, como Ludovic Blas, del Rennais de la Ligue 1 de Francia, y Jonathan Varane, del Queens Park Rangers, de la segunda división de Inglaterra.

*Información EFE.

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