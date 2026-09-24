Motocicleta sin conductor causa cadena de accidentes en zona 18

Un video que circula en redes sociales muestra la impactante secuencia de un accidente de tránsito ocurrido en cuestión de 10 segundos en el bulevar Los Olivos, zona 18, donde estuvieron involucradas tres motocicletas y un automóvil.
Las imágenes, captadas por una cámara instalada en un vehículo, permiten observar cómo una aparente imprudencia desencadena una serie de colisiones que pudo terminar en una tragedia.
En el clip se observa inicialmente a un motorista que activa sus pidevías con la intención de realizar un retorno. En ese momento, otro motociclista se aproxima a excesiva velocidad y, aparentemente, no se percata de la maniobra que realizaba el primer conductor.
La motocicleta impacta contra el otro motorista, provocando que ambos caigan sobre la cinta asfáltica. Sin embargo, la secuencia no termina ahí.
Tras el primer choque, la motocicleta continúa su marcha y se desplaza hacia el carril contrario, en medio del tránsito. En su recorrido termina impactando contra un automóvil cuyo conductor logra reducir la velocidad, evitando que el golpe fuera de mayor intensidad.
Pese a ello, la motocicleta continúa su trayectoria y finalmente choca de frente contra otro motorista que circulaba cerca del automóvil.
Se desconoce el desenlace del accidente
Todo el incidente ocurre en apenas unos segundos y queda registrado por la cámara del vehículo que se encontraba en el sector.
De acuerdo con la información proporcionada, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad a consecuencia del accidente.
Hasta el momento se desconoce si el motorista señalado de provocar la primera colisión asumió alguna responsabilidad por lo ocurrido, ya que el video finaliza después de los impactos y no muestra lo sucedido posteriormente.