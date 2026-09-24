 Municipal y Suchitepéquez abren fecha 11 del Apertura 2026
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El Municipal vs. Suchitepéquez abre la fecha 11 del Apertura 2026

El cierre de la primera vuelta se da en medio de sanciones por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

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Municipal vs. Suchitepéquez por la fecha 11 del Apertura 2026
Municipal vs. Suchitepéquez por la fecha 11 del Apertura 2026 / FOTO: Clubes
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El cierre de la primera vuelta de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional del futbol de Guatemala arranca este jueves 24 de septiembre con el partido entre Municipal vs. Suchitepéquez. La fecha 11 se juega bajo una serie de sanciones que dio a conocer ayer el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

Entre las sanciones están: seis meses de inhabilitación al técnico guatemalteco del San Pedro, Edwin Vázquez, debido al empujón dado a un jugador de Cobán Imperial, además, multas económicas a Deportivo Suchitepéquez (25 mil quetzales) y Comunicaciones (20 mil quetzales).  

Inicio de la fecha 11 del Apertura 2026

Hoy a las 20:00 horas juegan Municipal y Deportivo Suchitepéquez en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde los "Rojos" buscarán recuperar, momentáneamente, el liderato de la competencia, el cual lo mantiene Antigua G. F. C., pese a ser goleado anoche 4-0 ante Xelajú.

Los "Escarlatas" enfrentan este duelo ante los "Venados" mazatecos con la baja de siete seleccionados de Guatemala, quienes a lo largo de la presente semana estuvieron trabajando con la "Bicolor", y que actualmente, están en Jamaica para el duelo de este viernes por la Nations League.

Los "Venados" buscan en El Trébol su segundo triunfo del campeonato y buscar salir de la incómoda última posición de la tabla.

Xelajú derrota al Antigua y da un gran salto en la tabla de posiciones

La noche estuvo marcada por el gol del uruguayo Diego Casas al estilo “Panenka”.

Apertura 2026: El resto de la jornada 

La fecha 11 continuará el día sábado 26 de septiembre con tres duelos: Guastatoya vs. San Pedro a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos, Marquense vs. Malacateco a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y Xelajú vs. Comunicaciones a las 20:10 horas en el estadio Mario Camposeco.

El domingo 27 de septiembre, Cobán Imperial reciba a Aurora a las 13:00 horas en el estadio José Ángel Rossi y Mixco recibe a Antigua a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

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Calendario de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 - EU Digital

Tabla de posiciones tras 10 fechas del Apertura 2026

Actualmente, se han disputado 10 jornadas, pero los equipos de Antigua y Municipal tienen un duelo pendiente debido a su reprogramación.

En ese sentido, el líder de la competencia es Antigua con 21 puntos y Municipal es sublíder con 20 unidades, por lo que más adelante ambos pelearán la punta de la cima en un duelo directo. Es de recordar que quienes ocupen estas casillas al cierre de la fase regular clasificarán a semifinales de forma directa.

Del tercero al sexto lugar, son las casillas que darán acceso a una fase de acceso a semifinales, y actualmente esos puestos los ocupan: Guastatoya con 19 puntos (tercero), San Pedro con 18 puntos (cuartos), Xelajú con 15 puntos (quinto) y Mixco con 15 puntos (sexto).

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Tabla de posiciones tras el duelo Xelajú vs. Antigua - EU Digital

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