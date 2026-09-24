 Juez causa controversia al reprender a abogada por su ropa
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VIDEO: Juez genera polémica por reprender a abogada por su vestimenta durante una audiencia

Abogada denuncia el incómodo momento que vivió cuando un juez la expuso ante un tribunal por el vestido que llevaba.

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Juez llama la atención a abogada por usar vestido ajustado durante una audiencia., Captura de pantalla video de X.
Juez llama la atención a abogada por usar vestido ajustado durante una audiencia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una abogada expuso en redes sociales el incómodo momento que, según relató, vivió durante una audiencia en un tribunal de Texas, Estados Unidos, luego de que un juez cuestionara la forma en que estaba vestida para participar en un juicio.

Se trata de Mariah Medina, quien compartió en su cuenta de X una fotografía y un video del vestido que llevaba el lunes 21 de septiembre y explicó que el juez consideró que no era apropiado para presentarse en el juzgado.

La prenda era un vestido gris, de corte recto y ajustado, con los brazos descubiertos desde los hombros. Medina explicó que ya había utilizado el mismo vestido en otras ocasiones, incluso en otras cortes, sin recibir cuestionamientos.

Esto es lo que llevaba puesto hoy cuando un juez dijo que no iba vestida de forma apropiada para ir al juzgado", escribió la abogada, quien acompañó la publicación con un antiguo video en el que también aparece utilizando la misma prenda.

Abogada asegura que cumplía con las normas del juzgado

Según su relato, el juez le pidió acercarse al estrado y posteriormente le indicó que rodeara el banco para observar su vestimenta frente a los acusados y otros abogados presentes en la sala.

"Se rió y me preguntó si realmente creía que mi vestido era apropiado para un juicio con jurado", relató Medina. Además, aseguró que el juez le preguntó si tenía una chaqueta en su automóvil.

La abogada afirmó que explicó que se trataba de un vestido recto y aseguró que cumplía con las normas del juzgado y el código de vestimenta requerido para acudir a un tribunal.

Medina calificó el episodio como una experiencia decepcionante y señaló que fue la primera situación de este tipo que enfrentó desde que obtuvo su licencia como abogada.

La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde el caso abrió un debate sobre la vestimenta y el trato que reciben los profesionales dentro de los tribunales.

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