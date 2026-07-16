Alerta en Texas: Inminente Riesgo de Inundaciones

El Consulado de Guatemala en Del Río, Texas, Estados Unidos, emitió una advertencia urgente para la comunidad guatemalteca ante las intensas lluvias que afectan la región y el peligro latente de inundaciones repentinas. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y a mantenerse informada ante la evolución de la emergencia climática.
Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, la ciudad de Del Río y otras áreas del sur de Texas permanecen bajo vigilancia de inundaciones por el incremento de las precipitaciones, lo que aumenta el riesgo en calles, carreteras, pasos a desnivel, ríos y arroyos.
Recomendaciones prioritarias para la comunidad guatemalteca
El consulado instó a las personas a evitar salir de casa salvo que sea absolutamente necesario y advirtió sobre el peligro de conducir por calles inundadas o con acumulaciones de agua, así como la importancia de mantenerse alejados de ríos, arroyos y alcantarillas que puedan desbordarse de forma inesperada.
El consulado remarcó que adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida y quienes padecen enfermedades crónicas figuran entre los más vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.
Entre las principales sugerencias, la misión diplomática pidió preparar un kit de emergencia que incluya:
- Agua potable
- Alimentos no perecederos
- Medicamentos de uso personal
- Linterna
- Radio portátil
- Documentos importantes
Las personas que viven en zonas propensas a inundaciones deben evaluar la posibilidad de trasladarse a áreas más elevadas o acatar sin demora las indicaciones de evacuación emitidas por las autoridades locales.
Información oficial
La delegación guatemalteca recomendó consultar, de manera constante, los canales oficiales de la ciudad de Del Río, el condado de Val Verde y las autoridades locales de emergencia para recibir la información más reciente sobre la situación del clima y los avisos pertinentes.
De igual manera, las personas que requieran asistencia pueden comunicarse al número de emergencias consulares: +1 (830) 313-7239, donde se brinda orientación y ayuda en español.
Las autoridades locales reiteraron la importancia de confiar únicamente en fuentes oficiales y de evitar la difusión de rumores o información no verificada durante episodios de riesgo como inundaciones, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad colectiva.