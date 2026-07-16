 Alerta en Texas: Inminente Riesgo de Inundaciones

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Alerta en Texas: Consulado de Guatemala advierte sobre inminente riesgo de inundaciones

Del Río enfrenta un alto riesgo de inundaciones debido a intensas lluvias, por lo que las autoridades han emitido alertas y recomendaciones de seguridad dirigidas a la comunidad guatemalteca.

Compartir:
Inundaciones en Texas, Estados Unidos., EFE
Inundaciones en Texas, Estados Unidos. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Consulado de Guatemala en Del Río, Texas, Estados Unidos, emitió una advertencia urgente para la comunidad guatemalteca ante las intensas lluvias que afectan la región y el peligro latente de inundaciones repentinas. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y a mantenerse informada ante la evolución de la emergencia climática.

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, la ciudad de Del Río y otras áreas del sur de Texas permanecen bajo vigilancia de inundaciones por el incremento de las precipitaciones, lo que aumenta el riesgo en calles, carreteras, pasos a desnivel, ríos y arroyos.

Recomendaciones prioritarias para la comunidad guatemalteca

El consulado instó a las personas a evitar salir de casa salvo que sea absolutamente necesario y advirtió sobre el peligro de conducir por calles inundadas o con acumulaciones de agua, así como la importancia de mantenerse alejados de ríos, arroyos y alcantarillas que puedan desbordarse de forma inesperada.

El consulado remarcó que adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida y quienes padecen enfermedades crónicas figuran entre los más vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.

Entre las principales sugerencias, la misión diplomática pidió preparar un kit de emergencia que incluya:

  • Agua potable
  • Alimentos no perecederos
  • Medicamentos de uso personal
  • Linterna
  • Radio portátil
  • Documentos importantes

Las personas que viven en zonas propensas a inundaciones deben evaluar la posibilidad de trasladarse a áreas más elevadas o acatar sin demora las indicaciones de evacuación emitidas por las autoridades locales.

Foto embed
. - Minex

Información oficial

La delegación guatemalteca recomendó consultar, de manera constante, los canales oficiales de la ciudad de Del Río, el condado de Val Verde y las autoridades locales de emergencia para recibir la información más reciente sobre la situación del clima y los avisos pertinentes.

De igual manera, las personas que requieran asistencia pueden comunicarse al número de emergencias consulares: +1 (830) 313-7239, donde se brinda orientación y ayuda en español.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de confiar únicamente en fuentes oficiales y de evitar la difusión de rumores o información no verificada durante episodios de riesgo como inundaciones, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad colectiva.

En Portada

Miquel Cortés: El reto es contribuir a la elección de un Contralor General de Cuentas que fortalezca el Estado de Derechot
Nacionales

Miquel Cortés: "El reto es contribuir a la elección de un Contralor General de Cuentas que fortalezca el Estado de Derecho"

10:17 AM, Jul 16
Polvo del Sáhara llega a Guatemala: Autoridades explican sus efectos y cómo reducir los riesgost
Nacionales

Polvo del Sáhara llega a Guatemala: Autoridades explican sus efectos y cómo reducir los riesgos

12:27 PM, Jul 16
Guatemala lidera la recepción de remesas en Centroaméricat
Nacionales

Guatemala lidera la recepción de remesas en Centroamérica

08:33 AM, Jul 16
Dos capturados en operativos en Mixco por vínculos con crímenest
Nacionales

Dos capturados en operativos en Mixco por vínculos con crímenes

11:24 AM, Jul 16
Accidente en Sololá: Un agente de PNC fallecido y nueve heridost
Nacionales

Accidente en Sololá: Un agente de PNC fallecido y nueve heridos

07:05 AM, Jul 16

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolArgentinaGuatemalaEstados UnidosFIFAMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar