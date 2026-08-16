 Comunicaciones celebra su 77 aniversario
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Comunicaciones celebra su 77 aniversario

La celebración por los 77 años de Comunicaciones comenzó desde ayer con el triunfo 4-2 ante Malacateco en el Estadio Cementos Progreso.

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Afición de Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso - Comunicaciones FC
Afición de Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Comunicaciones FC
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Este 16 de agosto de 2026, Comunicaciones celebra 77 años de historia, tradición y éxitos en el fútbol guatemalteco. Los albos se adelantaron a la celebración un día, al festejar junto a su afición una contundente victoria de 4-2 sobre Deportivo Malacateco en el Estadio Cementos Progreso, en una noche que combinó goles, fiesta y el orgullo de pertenecer a uno de los clubes más importantes del país.

La jornada estuvo marcada por diferentes momentos dedicados al aniversario del conjunto crema. Desde antes del inicio del encuentro, una banda en vivo se encargó de poner ambiente en las gradas, mientras que los tradicionales cánticos de la afición acompañaron al equipo durante los 90 minutos. La celebración también tuvo un espectáculo de fuegos artificiales al comienzo del partido y, de manera especial, al minuto 77, en clara alusión a los 77 años de fundación de Comunicaciones.

Los números que respaldan la grandeza de Comunicaciones

La grandeza del club está respaldada por un palmarés que lo coloca entre los equipos más laureados de Guatemala y de Centroamérica. Comunicaciones suma 32 títulos de Liga Nacional, ocho Copas de Guatemala, una Concachampions, una Liga Concacaf, 10 campeonatos de Campeón de Campeones y dos títulos de la Fraternidad Centroamericana. Además, mantiene el reconocimiento de ser el último club guatemalteco en conquistar un título internacional, luego de ganar la Liga Concacaf en 2021.

Aunque los últimos años no han sido los más exitosos para Comunicaciones en cuanto a resultados y títulos, su historia permanece intacta y es imposible de borrar. Los trofeos, las generaciones de futbolistas que han vestido la camiseta y el respaldo de una afición que sigue acompañando al equipo son parte de un legado construido durante más de siete décadas. A sus 77 años, el conjunto crema continúa siendo un nombre de peso dentro del fútbol nacional y centroamericano, con una historia que ha trascendido fronteras y que forma parte esencial de la identidad del balompié guatemalteco.

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Celebración de Comunicaciones en un partido de Liga Nacional - Comunicaciones FC

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