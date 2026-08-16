Albañiles descubren tesoro de más de 10 millones de dólares

Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó en un descubrimiento millonario en Bélgica. Un grupo de albañiles encontró decenas de lingotes y monedas de oro ocultos en las paredes del sótano de un edificio en Dendermonde, en la región de Flandes Oriental.
El hallazgo ocurrió mientras los trabajadores realizaban labores de renovación en una propiedad perteneciente a la organización benéfica CAW East-Flanders. La cuadrilla preparaba el terreno para instalar una tubería del sistema de alcantarillado cuando descubrió el inesperado tesoro.
Uno de los empleados, identificado como Kobe por el medio belga VRT, relató que la primera reacción del grupo fue de "incredulidad y asombro", debido a que nadie imaginaba que detrás de los muros se encontraba una fortuna en oro.
La magnitud del descubrimiento quedó confirmada con la llegada de la Policía. Una fotografía difundida por las autoridades muestra alrededor de 50 lingotes de oro acompañados de numerosas monedas. Medios locales estimaron que el valor del tesoro ronda los 9 millones de euros, equivalentes a más de 10 millones de dólares.
Albañiles entregaron el oro a las aitoridades
Los trabajadores entregaron inmediatamente las piezas a las autoridades. Todo el material fue inventariado y trasladado a una bóveda de alta seguridad, donde permanece bajo custodia de los servicios del Gobierno federal.
El descubrimiento también generó interés entre posibles buscadores de tesoros. Ante esta situación, la Policía advirtió a personas ajenas a la investigación que no se acerquen al inmueble, que permanece dentro de una zona de construcción delimitada.
Mientras continúan las investigaciones, el mayor misterio sigue sin resolverse: quién ocultó el oro, cuánto tiempo permaneció escondido y quién podría reclamar legalmente la millonaria fortuna encontrada entre las paredes del edificio.