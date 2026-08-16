 Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un herido
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Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un herido

Según el recuento de los percances, la mayoría de víctimas mortales es de usuarios de motocicletas.

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Uno de los accidentes de tránsito ocurrió en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala., Bomberos Municipales.
Uno de los accidentes de tránsito ocurrió en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Los cuerpos de rescate reportaron al menos seis accidentes de tránsito durante la noche y madrugada de este domingo, 16 de agosto de 2026, con saldo de cinco personas fallecidas en distintos lugares y una mujer herida en la zona 2 capitalina. En la Ciudad de Guatemala, autoridades de tránsito reportaron que un motorista falleció tras caer de su motocicleta en el puente de la Universidad de San Carlos y 7ª. avenida de la zona 12 capitalina.

Amílcar Montejo, vocero de EMETRA, precisó que el usuario del vehículo de dos ruedas sufrió politraumatismo en la vía que conduce hacia la 11 avenida y 29 calle zona 12. El comunicador señaló que la víctima sufrió un posible derrape de su motocicleta.

Mientras tanto, Bomberos Municipales reportaron el segundo de los accidentes de tránsito, en el que una camioneta tipo agrícola derrapó en la 4a. avenida y 6a. calle de la zona 2 capitalina, en la conexión hacia la Calle Martí. Como consecuencia, el automotor volcó, quedando con las llantas hacia arribe; los rescatistas indicaron que la conductora sufrió heridas leves y fue identificada como Ashley Aydee Álvarez Roquel, de 30 años.

Bomberos Voluntarios indicaron que el tercero de los accidentes de tránsito ocurrió en el Barrio la Libertad, del municipio de Joyabaj, departamento de El Quiché. En ese lugar, un hombre que conducía  su motocicleta sufrió accidente de tránsito y quedó fallecido en el área, por lo que el caso quedó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP).

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Pese a que la fuerza del río había arrastrado un autobús previamente, este conductor decidió pasar, poniendo en riesgo a los usuarios.

Más accidentes de motocicletas

Bomberos Municipales Departamentales agregaron que otro conductor de motocicleta murió en el kilómetro 39 de la Carretera Interamericana. La emergencia fue atendida por rescatistas de la estación del municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez.

Tras una evaluación médica, los bomberos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Bomberos Voluntarios también reportaron que en el kilómetro 27 de la ruta hacia la aldea El Durazno, municipio de Villa Canales, ocurrió otro de los accidentes de tránsito con saldo de un motorista fallecido. Los paramédicos indicaron que la víctima mortal sufrió traumas que causaron su deceso.

Finalmente, una mujer falleció atropellada en la 1a. calle, entre 14 y 15 avenidas de la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz. Los paramédicos reportaron que la causa del deceso fue politraumatismo.

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En la zona 2 capitalina, una mujer resultó herida por accidente de tránsito. - Bomberos Municipales.

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