 Video: Chofer de autobús pone en riesgo a sus pasajeros
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Video: Chofer de autobús pone en riesgo a sus pasajeros

Pese a que la fuerza del río había arrastrado un autobús previamente, este conductor decidió pasar, poniendo en riesgo a los usuarios.

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Varias personas unieron esfuerzos para rescatar a los pasajeros de bus amarillo., Redes sociales.
Varias personas unieron esfuerzos para rescatar a los pasajeros de bus amarillo. / FOTO: Redes sociales.
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Pese a los momentos de pánico que vivieron los pasajeros de un autobús amarillo, porque la unidad de transporte fue arrastrada por el río Túnico durante la madrugada de este sábado, 15 de agosto de 2026, las imágenes de otra unidad de transporte cruzando el agua se volvieron tendencia.

El video que circuló en redes sociales muestra que el chofer de una camioneta tipo parrillera, decidió arriesgar y pasar por el afluente, pese a que al lado estaba el otro autobús completamente volcado. Medios locales destacaron que la primera emergencia obligó a varios voluntarios a realizar tareas de emergencia para rescatar a los afectados.

En una imagen compartida por medios locales se puede ver al autobús que se accidentó, de color amarillo, totalmente volcado y también se observa un tronco de madera instalado en la orilla del afluente y una parte del medio de transporte. No se descarta que ese madero haya sido utilizado para rescatar a los usuarios del primer vehículo siniestrado.

Pese a la demostración de fuerza de la naturaleza, el conductor del segundo autobús atravesó la corriente, logrando llevar la unidad al otro extremo sin que ocurriera un percance. El sonido del video evidencia a varias personas que observan la valentía del conductor del autobús, pero los testigos gritan de diferentes formas por el nerviosismo que la escena les causó.

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Medios locales captaron el accidente con el autobús. - Redes sociales.

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Autobús queda identificado

No obstante, las fotografías del primer suceso lograron identificar al primer vehículo que se accidento en el lugar. La unidad que volcó es un autobús tipo pulman con placas comerciales 921BDH.

Medios locales aseguraron que el viaje que se accidentó había salido a medianoche del municipio de El Estor, departamento de Izabal con destino a la Ciudad de Guatemala. Por el momento no se ha notificado el número exacto de heridos por el accidente.

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