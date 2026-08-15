Decomisan ilícitos en el Centro Preventivo de la zona 18

El Ejército de Guatemala reportó que, desde la madrugada, realizaron una requisa a gran escala dentro del Centro Preventivo de la zona 18 con el fin de fortalecer el control y la seguridad del centro penitenciario. En ese sentido, las fuerzas armadas confirmaron el hallazgo de varios objetos ilícitos dentro del penal.
Las fuerzas armadas indicaron que a lo interno del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18 hallaron 112 objetos punzocortantes, 20 bolsas con posible cocaína, 27 envoltorios con posible crack y 16 bolsas con posible marihuana.
Asimismo, dentro del Preventivo de la zona 18 localizaron 25 moledores de droga, 350 envoltorios, posiblemente utilizados para droga; 10 pipas para inhalar marihuana, 2 paquetes de posible pasta para droga y 3 teléfonos celulares.
La lista de ilícitos en el Preventivo de la Zona 18 continúa con el hallazgo de 58 cables USB, 16 tarjetas para chip, 1 tarjeta SIM, 1 memoria USB, 120 encendedores, 6 bocinas, 16 controles y 8 controles para videojuegos. Cabe destacar que todo lo incautado fue trasladado hacia un órgano competente para proceder conforme a la ley.
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Buscan fortalecer la seguridad con la requisa en el Preventivo
El informe del Ejército añadió que entre las cosas encontradas también hay 138 discos DVD, 4 reproductores DVD, 1 máquina para tatuar, 1 frasco de tinta, 1 vape para fumadores, 1 reloj y 4 cajetillas de cigarros.
El Ejército agregó que en el penal también hallaron una lata de cerveza, una botella de licor, 2 botellas de whisky, 2 litros de veneno, 1/4 de galón de thinner y 1 frasco de alcohol.
"Estas acciones fortalecen el control de los centros penitenciarios y contribuyen al mantenimiento del orden y la seguridad, en beneficio de la población guatemalteca", finalizó el comunicado de las acciones dentro del Centro Preventivo de la zona 18.