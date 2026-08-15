 Muere el diputado Juan Ignacio Quijada Heredia
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Muere el diputado Juan Ignacio Quijada Heredia

La vicepresidenta, Karin Herrera, envió sus condolencias por el deceso del parlamentario.

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El diputado, Juan Ignacio Quijada Heredia, era representante del Distrito de Chiquimula. , Congreso de la República.
El diputado, Juan Ignacio Quijada Heredia, era representante del Distrito de Chiquimula. / FOTO: Congreso de la República.
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La Vicepresidenta de la República, Karin Herrera, reaccionó a la muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, durante la madrugada de este sábado, 15 de agosto de 2026. La vicemandataria publicó en sus medios oficiales una esquela lamentando lo ocurrido y expresando sus más sinceras condolencias para los familiares y seres queridos del parlamentario.

Asimismo, El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, y la Junta Directiva y diputados emitieron un mensaje lamentando el sensible fallecimiento del congresista. Por el momento se desconocen las causas del deceso del político.

Fuentes el Organismo Legislativo confirmaron que el diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, era representante del Distrito de Chiquimula. Familiares y allegados notificaron que el cuerpo será trasladado en su ataúd a las 15:00 horas a una funeraria de la 3ª. calle 8-30 1 de Chiquimula para la velación.

La funeraria también informó que el cortejo fúnebre se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026 a las 15:00 horas, dirigiéndose hacia la Iglesia Católica de la localidad. En el referido lugar la familia celebrará una misa de cuerpo presente y seguidamente se dirigirán hacia El Cementerio Jardines de la Paz, ubicado en el Barrio El Molino, Chiquimula.

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En el lugar murió una mujer y cuatro personas más fueron trasladadas al Hospital Roosevelt.

Recuerdan al congresista Juan Ignacio Quijada Heredia

Medios locales informaron que el congresista era reconocido en su departamento de Chiquimula como "Nacho Quijada", quien era originario del municipio de Concepción Las Minas. Algunos lugareños calificaron que el departamento de Chiquimula está de luto luego de que se confirmara su deceso.

El portal del Congreso de la República consigna que Juán Ignacio Quijada Heredia era representante del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que su oficina se ubica en la 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, tercer nivel, oficina no. 301. Según datos del Legislativo, el parlamentario nació el 8 de marzo de 1952 y falleció este sábado 15 de agosto de 2026, a la edad de 74 años.

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El congresista Juán Ignacio Quijada Heredia pertenecía al bloque legislativo de la UNE. - Congreso de la República.

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