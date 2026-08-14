PNC prohíbe la portación y exhibición de armas en ferias y desfiles

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció la puesta en marcha del Plan Operativo Permanente "Ferias Seguras y Desfiles", con un enfoque estricto de cero tolerancia a la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego.
La PNC recordó que de conformidad con los Artículos 62 y 64 de la Ley de Armas y Municiones (Decreto 15-2009), queda estrictamente prohibida la exhibición u portación de armas de fuego (largas o cortas) en desfiles hípicos, jaripeos, conciertos, campos de feria y expendios de bebidas alcohólicas. Toda persona civil que infrinja esta norma será consignada y el arma será incautada.
También indicó que ningún Comité de Feria, Municipalidad, Asociación Hípica o autoridad civil tiene la facultad legal de emitir pases o autorizaciones especiales para la portación de armas dentro de los perímetros festivos, ya que la Ley de Armas y Municiones prevalece en todo el territorio nacional.
Feria de Jocotenango
En cuanto al desarrollo de la Feria de Jocotenango, la PNC, indicó que se implementarán anillos de seguridad, vigilancia con drones y biometría en los accesos al Hipódromo del Norte en la zona 2 de la capital y sus alrededores, garantizando un ambiente familiar y seguro para los asistentes.
La Policía pidió a la población a denunciar cualquier irregularidad o presencia de personas armadas en ferias o desfiles a la línea de emergencia 110.
Fiestas Agostinas
En el marco de las Fiestas Agostinas, la PNC, a través de DIPAFRONT y DISETUR, con el apoyo del Ejército de Guatemala ha reforzado los controles en los pasos fronterizos y desplegado el corredor de seguridad en la ruta CA-1 Oriente. Se garantizan caravanas de acompañamiento preventivo y asistencia integral para los visitantes que ingresan al país, indicó la Policía.