Frustran ataque en feria patronal del Puerto de San José

El comisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Jaime Martínez, informó que lograron frustrar un ataque armado en potencia en el campo de la feria del municipio de San José, departamento de Escuintla, después de haber sorprendido a un menor de edad que portaba un arma de fuego de manera ilegal. Martínez, jefe de la Comisaría 31 de la PNC, agregó que al menor se le decomisaron tres tolvas y 66 municiones.
El uniformado indicó que se logró evitar el ataque armado gracias a los patrullajes de seguridad y coordinaciones de la PNC en el área. El entrevistado indicó que en el sector se ejecutó un despliegue policial en las calles y avenida del puerto de San José.
La PNC explicó que el menor detenido con el arma de fuego, que posiblemente planificaba un ataque armado, fue ubicado en la colonia El Progreso. La entidad policial notificó que el sospechoso sorprendido tiene al menos 17 años de edad.
Con esta acción se logra evitar un ataque armado en el sector que se encuentra en feria patronal", recalcó la PNC.
También consulte: Jesús Nazareno del Rescate invita a la conversión y transformación
Fortalecen la seguridad en la feria
La PNC aseguró que, como parte de sus acciones de prevención, fortaleció la vigilancia y trabajo de patrullaje en las actividades de la feria del puerto de San José, Escuintla.
La institución policial agregó que el menor remitido fue sorprendido cuando se desarrollaba un desfile hípico y por ello fortalecieron la vigilancia durante un desfile hípico que recorría la Avenida 30 de Junio.
En ese lugar, los efectivos policiales coordinaron y supervisaron varios anillos de seguridad, afirmaron.