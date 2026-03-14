Jesús del Rescate invita a la conversión y transformación

El sonido de los instrumentos musicales se activó a las 16:00 horas en punto, cuando fieles devotos levantaron el anda de Jesús Nazareno de la Recolección, durante este Cuarto Sábado de Cuaresma 2026. Con anticipación, los fieles encargados encendieron el incienso para bendecir el camino que la Consagrada Imagen recorrió por calles y avenidas del Centro Histórico.
En su reflexión, el anda destacó el reinado de Dios y la buena noticia que representan un ofrecimiento y un don. "La llamada a la conversión se transforma en una fuerza movilizadora de discernimiento y acción, de transformación integral y de nuevo nacimiento", evidenció el mensaje principal de la procesión.
La conversión hunde sus raíces en la buena noticia de la presencia de Dios en la historia, que tengo que aceptar, de la que tengo que fiarme y por lo que tengo que dejarme modelar", instaron los organizadores.
Según la alegoría, el anuncio del reinado de Dios pide un cambio en todo, y en cada uno personalmente. "Es imposible contener en las viejas estructuras (personales y mentales, sociales y religiosas) lo que Él es y ofrece".
El anda destaca que Dios ofrece justicia, paz, gracia, verdad, vida a sus hijos. "Las viejas estructuras responden a otro tipo de dios y no sirven para acoger la buena nueva de Jesús", explica.
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Jesús del Rescate insta a descubrir los caminos de Dios
"Aprendamos de Jesús esos caminos tan distintos a los nuestros", instó la alegoría e invitó a hacerse la pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí?
Pongamos en Él nuestra existencia. Los caminos de Dios llevan al triunfo, a la realización, a la felicidad", invitaron.
La reflexión instó a realizar una oración de la siguiente manera:
Oh Señor, tú que no desechaste ninguna fatiga, ningún sufrimiento, con tal de convencernos para que te acojamos en nuestra vida. Tú trajiste el reino de Dios entre nosotros y lo haces crecer. Haz que creamos en esta "buena noticia", para que nuestra existencia sea transformada".
Detalles del adorno
Al frente del anda se lee el texto: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca», seguido por querubines que sostienen los valores del Reino de Dios, recordándonos que la fe no puede quedarse en palabras, sino que debe traducirse en obras concretas, manifestadas en nuestras acciones diarias.
En el centro, sobre un altar decorado con vitrales, se contempla la preciosa y Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Rescate, recordándonos que Él es el único camino para nuestra salvación y la verdadera fuente de nuestra esperanza.
Seguidamente, un conjunto de ruinas de estética gótica enmarca la expresión «Renuncio a...», mientras se representan los pecados capitales como símbolo de aquello que estamos llamados a dejar atrás para restaurar nuestra alma y reconstruir nuestra vida en la gracia.
Un pergamino culmina el conjunto con la exhortación: «Arrepiéntete y cree en el Evangelio», invitándonos a asumir con decisión un compromiso sincero de conversión y a caminar con renovada fe hacia la vida nueva que Cristo nos ofrece.
El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio", se lee en el anda.
En el anda también se puede ver el logotipo de la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes Jesús Nazareno del Rescate y Santísima Virgen de Dolores de la Rectoría Santa Teresa.