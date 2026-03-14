Video capta choque múltiple autopista Palín Escuintla HOY

Fuertes imágenes salieron a la luz este sábado, 14 de marzo de 2026, luego de que un accidente múltiple cobrara la vida de cuatro personas en el kilómetro 53 de la autopista Palín Escuintla. El accidente de tránsito cobró la vida de cuatro personas, según los registros más recientes de los cuerpos de socorro.
Las imágenes fueron captadas por la cámara de un camión que también salió afectado, y en ellas se logra apreciar que un camión de volteo fue el que perdió el control, saliéndose del carril con destino a Escuintla.
Fuera de control, el camión invadió el carril contrario de la Autopista Palín Escuintla y en su paso se estrelló contra un camión blanco, una plataforma que trasladaba sacos y arrolló a un motorista que manejaba en el carril central.
Según los registros del video, el accidente ocurrió a las 10:35 horas. El tráiler que captó la tragedia circulaba a una velocidad de 40 kilómetros por hora, aproximadamente y el resto de vehículos iban a una velocidad similar.
Fotos compartidas mostraron que el motorista fallecido iba a bordo del vehículo de dos ruedas, con placas de circulación M 768 FPW. El video muestra como el camión descontrolado recorrió todo el carril central, en el que iba el motociclista, hasta impactar el camión con la cámara.
Caos vial en ruta Palín Escuintla
El accidente de tránsito causó un cierre total en la Autopista Palín Escuintla, especialmente en el carril con destino hacia el departamento de Guatemala. En el lugar, autoridades viales tuvieron que hacer un cierre y realizar desvíos hacia la ruta antigua que va hacia la cabecera departamental de Escuintla.
Las autoridades siguen en el proceso de las primeras investigaciones, identificando a las víctimas mortales y haciendo los respectivos peritajes. El accidente ocurrió en el kilómetro 53 de la Autopista Palín Escuintla, confirmaron cuerpos de socorro, autoridades de tránsito y medios locales.