Previa de la final del Clausura 2026, Xelajú vs. Municipal

La espera terminó, y este sábado 23 de mayo de 2026, la Liga Nacional de Guatemala conocerá a su nuevo campeón: Xelajú o Municipal, quien reemplazará al bicampeón nacional, Antigua G. F. C., que quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
La afición quetzalteca apela a la fe, a las palabras como "elijo creer", "1% de posibilidad y 99% de fe", y todo aquello que sume a la esperanza de ver, nuevamente, una remontada en una final de campeonato que se cierra en Quetzaltenango.
La tarea final para los quetzaltecos está difícil, ya que deben de ganar en 90 minutos con una diferencia de cuatro goles para ser campeón en tiempo reglamentario, si lo hacen solamente por tres goles de diferencia alargarán la serie a tiempo extra y con posibilidad de llegar a los penaltis.
Municipal por su parte sabe que un gol será firmar el título desde el inicio del partido ya que los "Superchivos" quedarían obligados a marcar al menos cinco goles.
Una fiesta en el estadio Mario Camposeco
El estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango será insuficiente para acoger a los miles y miles de hinchas que buscar ser parte de este gran evento futbolístico.
El duelo tendrá como central a Mario Escobar, árbitro que estuvo arbitrando en dos de las tres remontadas que tuvo el cuadro "Altense" cuando jugó el partido de vuelta en casa.
La final se jugará bajo los ya tradicionales dimes y diretes que abundan en las redes sociales, pero será a partir de las 20:00 horas cuando 22 protagonistas (jugadores), cuerpo arbitral, cuerpos técnicos y el público en general hagan su verdadero papel y comiencen a escribir realmente la gran historia.
Resultados de Xelajú y Municipal en el Clausura 2026
Este será el cuarto enfrentamiento entre Xelajú y Municipal dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Los dos primeros se dieron en la fase de clasificación, donde los "Rojos" ganaron 1-0 en casa y los quetzaltecos se impusieron en su territorio 3-1.
Y en la ida de la final, la ventaja fue para Municipal, que otra vez en casa ganó y lo hizo por un contundente 4-1.