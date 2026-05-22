 Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática TSE
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Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSE

Jorge Santos Neill está señalado en el caso "Corrupción Semilla".

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El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal resolvió este viernes, 22 de mayo, revocar las medidas sustitutivas otorgadas al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, quien está siendo procesado por su presunta vinculación con el caso "Corrupción Semilla".

En septiembre de 2025, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal benefició con arresto domiciliario al sindicado debido a que la defensa planteó temas de salud para pedir que el funcionario electoral pudiera seguir con el proceso penal en su contra desde fuera de la prisión. En esa ocasión, se indicó que no existía riesgo de fuga ni de tener algún tipo de influencia en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se opuso por considerar que no era procedente que dejara la prisión por un supuesto peligro de fuga y obstaculización de la acción penal. En la audiencia, la fiscal Leonor Morales indicó que la prisión era la única medida adecuada y necesaria para garantizar la integridad del proceso penal y la seguridad.

Según las palabras de la representante del Ministerio Público, quedó demostrado que no solo no superó ninguno de los riesgos procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal, sino que sí variaron las circunstancias primitivas del proceso, pero de una forma negativa ya que, según sus palabras, denotó que esos riesgos se incrementaron.

A pesar de la oposición expresada por el ente investigador, el tribunal resolvió a favor de Santos Neill y esto le permitió recuperar su libertad y quedar a la espera de esclarecer su situación cumpliendo una serie de medidas, incluido el arraigo, la permanencia en su residencia y la obligación de presentarse cada 15 días a un juzgado a firmar el libro de asistencia.

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Señalamientos contra procesados

El Ministerio Público investiga el caso denominado "Corrupción Semilla", relacionado con supuestas irregularidades en la creación del partido político Movimiento Semilla, que ganó las elecciones presidenciales en 2023, así como presuntas anomalías en el manejo de los resultados de las votaciones de ese entonces.

En el caso de Jorge Santos, la FECI lo señala de que, aprovechándose de su cargo en el área de Informática del TSE, benefició a la organización política en el referido proceso electoral. Los cargos que se le atribuyen son abuso de autoridad con propósito electoral, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica con agravación electoral.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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