 Caso Semilla: Jorge Santos obtiene arresto domiciliario
Nacionales

Caso Semilla: Exdirector de Informática del TSE recibe arresto domiciliario

El exdirector Jorge Santos Neil podrá obtener su libertad tras permanecer nueve meses detenido.

El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal resolvió este martes 9 de septiembre beneficiar con medidas sustitutivas al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, procesado dentro del caso "Corrupción Semilla".

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo señala de supuestamente alterar los datos de los resultados de las votaciones para beneficiar al partido Movimiento Semilla en el proceso electoral de 2023. Esta agrupación ganó las presidenciales y Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron al frente del Ejecutivo para un período de cuatro años.

En la audiencia de este día, la defensa presentó una serie de argumentos, incluidos temas de salud, para señalar la posibilidad de que el sindicado pudiera seguir con el proceso penal en su contra desde fuera de la prisión. Se indicó que no existía riesgo de fuga ni de tener algún tipo de influencia en la investigación.

Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) manifestó que no era procedente permitirle a Santos que pudiera permanecer bajo arresto domiciliario, ya que se tenía peligro de fuga y obstaculización de la acción penal.

La fiscal de la FECI, Leonor Morales, indicó que la prisión es la única medida adecuada y necesaria para garantizar la integridad del proceso penal y la seguridad, ya que quedó demostrado que no solo no superó ninguno de los riesgos procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal, sino que sí variaron las circunstancias primitivas del proceso, pero de una forma negativa para el mismo, ya que, según sus palabras, denotó que estos riesgos se incrementaron.

"Por ello, señora jueza, esta representación solicita, de manera respetuosa, que se declare sin lugar la solicitud de revisión de la medida de coerción y, por lo tanto, el acusado continúe en la misma situación jurídica", dijo.

A este planteamiento se sumó el del exdiputado Fernando Linares Beltranena, quien es querellante en el caso, y expuso que el procesado estuvo un año "oculto", por lo que consideró que pudiera, en cualquier momento, "desaparecer del mapa judicial" si se le dieran medidas sustitutivas.  

Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza presidente del tribunal, María del Carmen Zamora, expuso que se estima que, si no se está juzgando en un tiempo razonable, la persona no debe estar en prisión, en este caso tomando en cuenta que ya estuvo nueve meses detenido.

"Es por esta razón que, fundamentado en los artículos del Código Procesal Penal, la Constitución Política de Guatemala y la Convención Americana de Derechos Humanos, se da con lugar la solicitud de revisión de medidas de coerción solicitada por el acusado Jorge Salvador Santos, a través de su abogado defensor, por considerar que sí han variado las circunstancias primitivas a las que se hizo alusión al inicio", dijo.

La juzgadora anunció entonces que, por lo tanto, se le decretaron las medidas sustitutivas, que consisten en:

  • Arresto domiciliario en su propia residencia, sin vigilancia alguna.
  • Arraigo.
  • Obligación de presentarse cada 15 días al Juzgado de Paz de Mixco para firmar el libro de asistencia.

Exdirector celebra fallo a su favor

"Gracias a Dios que se dio esta oportunidad", expresó el exdirector de Informática del TSE tras conocer la resolución del tribunal en el que fue beneficiado.

Detalló que contar con las medidas sustitutivas le permitirá poder prepararse desde su hogar para el siguiente año, pues se tiene previsto que el 24 de febrero comience el juicio en su contra.

En cuanto a las razones por las que hizo la petición para recuperar su libertad, explicó: "Sin duda alguna, dificultades de algunas enfermedades que se han ido agravando porque, por el desempeño del trabajo, se fueron empeorando. Esta es la oportunidad para poder también visitar a los médicos especialistas e irme a tratar".

* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesJusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
