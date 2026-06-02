Contreras y Arévalo destacan la Constitución como base de la democracia guatemalteca

En la sesión solemne que se llevó a cabo este martes, 2 de junio, en el Palacio Legislativo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, y el mandatario Bernardo Arévalo de León, encabezaron el acto central por los 41 años de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ambos discursos destacaron la vigencia del texto constitucional y el compromiso para fortalecer la democracia en tiempos de desafíos.
Contreras abrió la jornada recalcando que este aniversario no solo conmemora una fecha histórica, sino que reafirma la obligación de robustecer el Estado de Derecho. Recordó que, tras años de inestabilidad, "los guatemaltecos apostaron por el Estado de Derecho el 31 de mayo de 1985". Según dijo, la Constitución sigue siendo "el corazón de la República" y la actual legislatura se enfrenta a un momento decisivo.
El presidente del Congreso subrayó: "No es una legislatura más, es aquella que tiene en sus manos la llave del futuro constitucional de Guatemala". A la vez, hizo un llamado a los diferentes bloques políticos a unir esfuerzos y priorizar el diálogo y el consenso.
De igual forma, el diputado planteó la necesidad de impulsar reformas legislativas para modernizar y transparentar el trabajo parlamentario, defender los derechos humanos y promover el desarrollo integral, especialmente en las regiones más vulnerables.
Al cierre de su intervención, Contreras advirtió que la Constitución debe defenderse con acciones diarias, más allá de las palabras. Insistió en que cada ley, debate y decisión debe pasar la prueba del marco constitucional y del bien común.
"Renovemos el juramento de lealtad a nuestra Constitución", exhortó. Terminó invitando a todas las autoridades a reflexionar y colaborar para encontrar un camino común donde el interés general prime sobre los intereses particulares.
Un pacto vivo que construye Guatemala
Posteriormente, el presidente de la República, Arévalo de León, intervino con un mensaje centrado en la vigencia del acuerdo democrático que la Constitución representa. "Guatemala es una casa en permanente construcción", afirmó, recordando que, en uno de los momentos más difíciles de la historia nacional, hace 41 años, el país optó por el consenso y la convivencia política pacífica.
Arévalo señaló que la Constitución adquirió vida propia porque representa aspiraciones que siguen vigentes: el derecho a la educación gratuita y de calidad, la salud como responsabilidad colectiva, la igualdad de género y la convivencia armónica de los pueblos que conforman Guatemala. Aclaró que el texto constitucional "requiere esfuerzo diario para convertir sus ideales en realidad, pues solo tiene vida si se practica".
Recalcó la importancia de respetar los límites del poder y evitar el abuso y la corrupción. "Las instituciones son frágiles cuando algunos buscan colocarse por encima de la ley", apuntó, y llamó a defender activamente el marco democrático.
Asimismo, el mandatario destacó la resistencia demostrada por la sociedad en los últimos años: "Los cuatro pueblos defendieron la voluntad popular en las calles en 2023", recordó, junto a otras movilizaciones por la justicia y la transparencia en 2025 y 2026.
La diversidad fortalece el régimen político
El presidente Arévalo remarcó que los desacuerdos son inherentes y necesarios en un sistema democrático. Utilizó la metáfora del agua en movimiento para explicar que el disenso permite la renovación y la salud democrática. Subrayó que la Constitución promueve la existencia de múltiples partidos, la organización social activa y la diversidad en todos los ámbitos.
Finalmente, Arévalo concluyó que el texto constitucional solo perdura mientras sea respetado por la sociedad y quienes ejercen el poder. "La Constitución vive en nuestras decisiones, instituciones y en la voluntad del pueblo", afirmó. "Que este aniversario nos sirva para renovar ese compromiso y seguir construyendo una Guatemala más justa, libre, digna y democrática", concluyó.