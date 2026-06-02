Calendario de clubes nacionales en la Copa Centroamericana

Concacaf confirmó este martes las fechas y horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. En este torneo habrá representación de cuatro clubes guatemaltecos, siendo estos: Deportivo Mixco, Antigua GFC, Xelajú MC y CSD Municipal.
Cabe resaltar que el sorteo se llevó justamente hace una semana, donde los clubes nacionales conocieron su destino en el torneo regional que dará inicio el próximo 28 de julio, y con final programada para el 6 de diciembre (finales a doble partido).
Calendario de clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana:
Deportivo Mixco
- 28 de julio | 20:00 horas Club Olimpia Deportivo vs. Deportivo Mixco Sede: Tegucigalpa, Honduras
- 11 de agosto | 20:00 horas Deportivo Saprissa vs. Deportivo Mixco Sede: Tibás, Costa Rica
- 19 de agosto | 19:00 horas Deportivo Mixco vs. UMECIT FC Sede: Ciudad de Guatemala
- 27 de agosto | 20:30 horas Deportivo Mixco vs. Alianza FC (PAN) Sede: Ciudad de Guatemala
Antigua GFC
- 29 de julio | 20:00 horas Alianza FC (SLV) vs. Antigua GFC Sede: San Salvador, El Salvador
- 4 de agosto | 20:00 horas Antigua GFC vs. Real Estelí FC Sede: Antigua Guatemala
- 13 de agosto | 20:00 horas Antigua GFC vs. CD Marathón Sede: Antigua Guatemala
- 26 de agosto | 18:30 horas CS Herediano vs. Antigua GFC Sede: San José, Costa Rica
Municipal
- 30 de julio | 21:00 horas Municipal vs. CS Cartaginés Sede: Ciudad de Guatemala
- 6 de agosto | 19:00 horas Verdes FC vs. Municipal Sede: Belmopán, Belice
- 19 de agosto | 21:00 horas Club Deportivo FAS vs. Municipal Sede: San Salvador, El Salvador
- 25 de agosto | 20:30 horas Municipal vs. FC Motagua Sede: Ciudad de Guatemala
Xelajú MC
- 29 de julio | 20:00 horas LD Alajuelense vs. Xelajú MC Sede: Alajuela, Costa Rica
- 11 de agosto | 18:00 horas CD Plaza Amador vs. Xelajú MC Sede: Ciudad de Panamá, Panamá
- 18 de agosto | 21:00 horas Xelajú MC vs. Diriangén FC Sede: Ciudad de Guatemala
- 26 de agosto | 20:30 horas Xelajú MC vs. CD Luis Ángel Firpo Sede: Ciudad de Guatemala
FECHAS
- Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026
- Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026
- Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026
- Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026
- Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026
- Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de septiembre de 2026
- Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026
- Final: 2 y 6 de diciembre de 2026
Al concluir la competencia, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los Octavos de Final.