 Conoce las fechas clave de La Liga 2026-2027
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Conoce las fechas clave de La Liga 2026-2027

El próximo fin de semana arrancan las emociones de la llamada “Liga de las Estrellas”.

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El clásico español es una de las fechas más importantes de La Liga
El clásico español es una de las fechas más importantes de La Liga / FOTO: EFE
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Aún separan siete Ligas al Real Madrid, con 36, del Barcelona, con 29, aunque once del conjunto azulgrana corresponden a los últimos 20 años por siete del equipo blanco y dos del Atlético de Madrid, el único que logró alterar la hegemonía de los clubes más ganadores de todos en La Liga. 

El "Barça" ha conquistado tres de las últimas cuatro y cinco de las diez más recientes, con cuatro del Real Madrid y una del Atlético, antes del nuevo desafío que abre el curso 2026-2027. 

Para encontrar un ganador diferente del campeonato hay que remontarse a la campaña 2003-2004 con el Valencia, campeón de la Liga en seis ocasiones en su historia, la última entonces.

A lo largo del campeonato español (La Liga) solo ha habido otros cinco campeones más: el Athletic Club la ganó ocho veces, la última en 1983-84; la Real Sociedad, dos; y el Sevilla, el Betis y el Deportivo de La Coruña, una.

Barcelona de Flick persigue la hegemonía de la era Guardiola

El cuadro catalán busca un tricampeonato, logro que alcanzó Pep Guardiola entre 2009 y 2011.

A continuación, te presentamos 15 fechas clave de La Liga 2026-2027:

  • Jornada 1, 15 de agosto de 2026: El primer partido, Alavés-Getafe
  • Jornada 1, 27 de agosto de 2026: La primera prueba de fuego, Barcelona-Athletic Club
  • Jornada 7, 19/20 de septiembre de 2026: Examen parcial, Atlético de Madrid-Real Madrid
  • Jornada 10, 24/25 de octubre de 2026: Mourinho y el reinicio del ‘Clásico’, Barcelona-Real Madrid
  • Jornada 11, 31 de octubre/1 de noviembre de 2026: El ‘duelo’ vasco de San Mamés, Athletic Club-Real Sociedad
  • Jornada 12, 7/8 de noviembre de 2026: Choque total, Atlético de Madrid-Barcelona
  • Jornada 13, 21/22 de noviembre de 2026: Revancha en el Pizjuán, Sevilla-Betis
  • Jornada 18, 2/3 de enero de 2027: Reencuentro 8 años y medio después, Celta-Deportivo. Otro derbi intenso: Espanyol-Barcelona
¿Cuándo inician las grandes ligas europeas?

Agosto marcará el regreso de las principales ligas europeas, que ya tienen establecido su calendario de inicio para la temporada 2026-27.

Más fechas clave de La Liga

  • Jornada 23, 6/7 de febrero de 2027: El derbi marca el paso, Betis-Sevilla. Desquites en el Camp Nou: Barcelona-Atlético de Madrid
  • Jornada 30, 3/4 de abril de 2027: ¿Derbi por La Liga?: Real Madrid-Atlético de Madrid
  • Jornada 32, 17/18 de abril de 2027: Riazor recupera el derbi, Deportivo-Celta
  • Jornada 34, 1/2 de mayo de 2027: La clave del Reale Arena, Real Sociedad-Athletic Club
  • Jornada 35, 8/9 de mayo de 2027: Un ‘Clásico’ decisivo, Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid supera al Ferencvaros en su segundo amistoso de pretemporada

Los merengues vencieron al Ferencvaros con goles de Mario Rivas y Carlos Espí, en un duelo que también marcó el debut de Bernardo Silva y el regreso de Vinícius.

*Información EFE.

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