Aeropuerto Internacional Mundo Maya reanuda operaciones

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que el Aeropuerto Internacional Mundo Maya retomó sus actividades normales este domingo, 9 de agosto de 2026, luego de que quedara superado un inconveniente con el neumático de una aeronave. En sus canales oficiales, la DGAC confirmó que en el lugar se realizaron las acciones correspondientes y verificaciones de las condiciones de seguridad operacional en las operaciones aéreas.
Las autoridades indicaron que las acciones normales se reanudaron con normalidad y que actualmente se hacen las coordinaciones necesarias para atender a los pasajeros por las demoras ocasionadas por el incidente que detuvo las operaciones en el área.
Luego de que se reportara un incidente con uno de los neumáticos de una aeronave, las autoridades de esta terminal aérea activaron los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Tras varias acciones de regulación en el área, los vuelos volvieron a reactivarse en este lugar.
La DGAC informó que los aterrizajes y despegues se reanudaron bajo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad operacional del sector. "Se recomienda a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus líneas aéreas para conocer el estado y horario actualizado de sus vuelos", solicitaron los encargados del aeropuerto.
Actividades en la pista de aterrizaje
Varios trabajadores de la terminal aérea trabajaron por varias horas en la pista de aterrizaje para asegurar que el lugar se pueda utilizar sin inconvenientes. En imágenes de la DGAC se pudo observar que los trabajadores revisaron minuciosamente cada detalle del asfalto.
Asimismo, varios pasajeros hicieron fila en el área de estancia, para tener comunicación con sus operadoras de líneas aéreas para retomar sus viajes de retorno.
Durante la mañana, las autoridades de esta terminal aérea reportaron que una aeronave había registrado un incidente con un neumático, por lo que se activaron todos los protocolos necesarios para el traslado de pasajeros a un lugar seguro. Desde el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, las autoridades reportaron que el incidente no causó personas lastimadas y que todas fueron llevadas a un lugar seguro por medio de autobuses.