Bomberos Municipales celebran su 71 aniversario con desfile

Las calles y avenidas del Centro Histórico se llenaron de color, disciplina y honor en la celebración del magno desfile del Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes celebraron su 71 aniversario con un magno desfile que inició en el Parque Jocotenango y finalizó frente al Palacio de la Municipalidad de Guatemala. El jefe de relaciones públicas de la entidad, Julio Rodríguez, informó que en el evento participan 900 integrantes del cuerpo de rescate.
El comunicador indicó que entre los participantes hay personal de la guardia permanente y ad honorem, quienes se expresaron alegres por el magno desfile. En el recorrido participan las nuevas unidades contra incendios, que son únicas en Centroamérica, por ser de reciente adquisición, informó Rodríguez.
El comunicador añadió que en el desfile también hace su recorrido varias unidades del Cuerpo de Bomberos Municipales y se exhiben al menos 20 vehículos que se utilizan diariamente para la atención de emergencias en el territorio nacional. Los rescatistas visten de gala en cada uno de los pelotones, mostrando sus uniformes habituales y especiales para trabajar cuando son requeridos para alguna emergencia.
Con respecto al recorrido, en un afiche se pudo apreciar que el evento se inició en el Parque Jocotenango, de la zona 2 capitalina y el mismo culminará frente a la Municipalidad de Guatemala. Rodríguez informó que en este lugar se celebrará una ceremonia de cierre del desfile, en donde los rescatistas serán galardonados, según los años de servicio en la institución.
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Bomberos Municipales Veteranos participan en el desfile
Durante el recorrido de las distintas unidades, se pudo apreciar el paso de la Asociación de Bomberos Municipales Veteranos, quienes portaron su uniforme de gala. Los integrantes de esta asociación marcharon a pie junto a los otros departamentos, demostrando experiencia y vocación durante el recorrido.
En contraste, una carroza de los rescatistas llevó a las futuras promesas del Cuerpo de Bomberos Municipales, porque varios niños vestidos de paramédicos, apagafuegos y especialistas forestales exhibieron su sueño de ser parte de esta institución.
En otro contraste, los rescatistas hicieron exhibición de una unidad anti incendios antigua, identificada con las matrículas B-21. Atrás de esta motobomba, acompañaron otras unidades modernas y con equipo de reciente tecnología.