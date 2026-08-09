 Deportista olímpico revela adicción al contenido prohibido
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Famoso deportista olimpico confiesa su adicción al contenido para adultos y revela cómo le afectó

El exolímpico británico Freddie Woodward reveló la difícil batalla personal que enfrentó mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos.

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Gran Bretaña / FOTO: Facebook
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Freddie Woodward, deportista del equipo olímpico de Gran Bretaña, decidió contar una experiencia personal que durante años mantuvo en privado. Y es que el joven tuvo una lucha contra un consumo compulsivo de pornografía mientras construía su carrera como atleta de alto rendimiento.

Woodward, quien representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río 2016, explicó que este problema convivió con una etapa de su vida marcada por entrenamientos exigentes, competencias internacionales y la presión de alcanzar el máximo nivel. En Río participó en la prueba individual de trampolín de tres metros y terminó en el puesto 19.

El deportista ha contado que su relación problemática con este tipo de contenido comenzó cuando era joven y terminó convirtiéndose en un hábito que le resultaba difícil controlar.  Según su propio relato, durante años intentó dejarlo por su cuenta, pero volvió a caer en el mismo patrón en diferentes ocasiones.

Cabe destacar que la situación también tuvo consecuencias en aspectos de su vida personal.  Woodward ha señalado que enfrentó sentimientos de vergüenza, pérdida de confianza y dificultades para mantener el enfoque, mientras intentaba cumplir con las exigencias propias del deporte de élite.

Más deportista olímpico 

Su historia resulta especialmente llamativa porque ocurrió mientras desarrollaba una carrera que exigía disciplina y constancia.  Antes de llegar a los Juegos Olímpicos, Woodward había conseguido resultados importantes, entre ellos una medalla de bronce en los Juegos de la Commonwealth de 2014.

Con el paso del tiempo, el exdeportista comenzó a hablar públicamente de su experiencia y de los cambios que realizó para recuperar el control de sus hábitos y replantearse su identidad más allá del deporte.

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En entrevistas recientes ha explicado que comprender las razones detrás de su comportamiento fue parte importante de ese proceso. El testimonio de Woodward también pone sobre la mesa una conversación más amplia sobre las dificultades que pueden enfrentar los deportistas de alto rendimiento fuera de las competencias.

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