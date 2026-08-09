 Imágenes de Fátima Bosch con abuelitos guatemaltecos
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Las imágenes más conmovedoras de Fátima Bosch, Miss Universo con abuelitos guatemaltecos

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, volvió a conquistar a sus seguidores con imágenes de su visita a Guatemala, donde protagonizó emotivos encuentros.

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Fátima Bosch, Miss Universo
Fátima Bosch / FOTO: Miss Universo
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Sin lugar a duda, la visita de Fátima Bosch a Guatemala continúa dejando momentos especiales.  La actual Miss Universo se encuentra nuevamente en el país como parte de una agenda que la ha llevado a distintos departamentos y comunidades, donde ha tenido la oportunidad de acercarse a los guatemaltecos.

Entre los momentos que más han conmovido durante esta gira destacan las imágenes de la reina de belleza compartiendo con abuelitos guatemaltecos de un asilo.  El encuentro fue difundido por la cuenta oficial de Miss Universe, que mostró la cercanía de Fátima con los adultos mayores.

Las fotografías y el video rápidamente llamaron la atención de los fanáticos de la mexicana, quienes destacaron la sencillez de la Miss Universo y la forma en que decidió dedicar parte de su tiempo a conversar, sonreír y compartir con los residentes del lugar. El momento se suma a una serie de encuentros que Fátima Bosch ha protagonizado durante su actual recorrido por Guatemala.

Cabe destacar que su visita que se extenderá hasta el 12 de agosto y que incluye actividades culturales, sociales y protocolarias en diferentes puntos del país.

Más de la Miss Universo

Durante estos días, Fátima ha visitado Quetzaltenango y Quiché, donde recibió muestras de cariño y fue nombrada visitante distinguida en Quetzaltenango, además de recibir las llaves de la ciudad. En Quiché también hizo historia al convertirse en la primera Miss Universo en visitar el departamento, donde compartió con niños y adultos mayores.

Su recorrido continuó por Santa Lucía Cotzumalguapa, donde convivió con vecinos, visitó espacios culturales y hasta sorprendió al público al cantar algunas canciones. Allí aseguró que siente que Guatemala es como su "segunda casa".

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La agenda de Bosch también contempla actividades en Antigua Guatemala, Santa Catarina Pinula y la Ciudad de Guatemala, además de su participación en la gala de Miss Universe Guatemala 2026 que se celebró el pasado 8 de agosto. Con cada parada, Fátima ha demostrado que su visita va más allá de los eventos oficiales.

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