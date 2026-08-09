 Autopatrulla volcado en la zona 1 y varios accidentes viales
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Patrulla de la PNC vuelca tras aparatoso accidente en zona 1

Autoridades viales reportaron que durante la madrugada ocurrieron varios accidentes de tránsito en diferentes sectores de la capital.

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Una patrulla quedó con las llantas para arriba tras un choque en la zona 1., Amilcar Montejo
Una patrulla quedó con las llantas para arriba tras un choque en la zona 1. / FOTO: Amilcar Montejo
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La Ciudad de Guatemala y municipios aledaños fueron escenario de varios accidentes de tránsito durante la noche y madrugada de este domingo, 9 de agosto de 2026, según el reporte de las autoridades de tránsito locales. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que en la 14 calle 10 avenida zona 1 ocurrió una grave colisión que involucró una patrulla de la PNC, una motocicleta y un carro particular.

Montejo explicó que, en la citada dirección, el carro policial quedó volcado, el automóvil quedó destruido y una motocicleta fue arrastrada en el percance. En el lugar implementaron un cierre temporal, mientras las autoridades trabajan para determinar responsabilidades.

El segundo de los accidentes de tránsito ocurrió en la 7a. avenida de la zona 4 capitalina, donde el conductor de un automóvil tipo sedán perdió el control y terminó empotrándose en un negocio del Edificio El Triángulo. En este percance no se reportaron personas heridas, pero las autoridades viales dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) por los daños ocasionados a la propiedad privada, informó Montejo.

Según una fotografía compartida, el carro de color azul atravesó la acera, el área verde previa al edificio y terminó empotrado en una persiana del lugar, sobre uno de los pasillos internos del edificio. El carro que protagonizó el segundo de los accidentes de tránsito se identifica con el número de placas P 120 LQQ.

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Accidentes en municipios cercanos a la capital

Tránsito Mixco también reportó que un vehículo tipo sedán se empotró contra un bloque de concreto en un área identificada como "la curva de la Megafrater", con dirección hacia el Bulevar San Cristóbal. Según las imágenes, el vehículo de reciente modelo, color negro, se encunetó y chocó en contra de una base de concreto.

Por este accidente, una ambulancia acudió al lugar para darle asistencia a los ocupantes del automotor, informaron las autoridades. En el lugar se pudo apreciar la presencia de un vehículo de los Bomberos Voluntarios, identificado con las placas 1590.

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Carro empotrado en local del edificio El Triángulo. - Amílcar Montejo.

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