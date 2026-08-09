Fallece actriz destacada de Spider-Man a los 70 años

La actriz Mary Egida Rivera, recordada por interpretar a la entrañable abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home, falleció a los 82 años. Su breve participación en la película de Marvel quedó en la memoria de los espectadores gracias a una escena que aportó humor y ternura a una de las cintas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel.
Mary Rivera murió el 15 de abril de 2026 en Honolulu, Hawái, después de sufrir un derrame cerebral. La noticia se conoció varios meses después de su fallecimiento, luego de que información sobre su muerte fuera difundida públicamente.
Mary Egida Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas. Antes de llegar a Hollywood, desarrolló diferentes facetas profesionales y familiares. Fue maestra, locutora de radio y misionera de una iglesia, además de formar una familia junto a su esposo Alejandro.
Cabe destacar que la actriz tuvo cuatro hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos, quienes fueron muy importantes para ella. Precisamente una de sus hijas fue quien encontró una convocatoria para buscar a una mujer filipina que pudiera interpretar a una abuela en una producción que posteriormente se convertiría en Spider-Man: No Way Home.
Más de la actriz de Spider-Man
Aunque su carrera cinematográfica no fue extensa, su aparición en la película de 2021 le permitió alcanzar reconocimiento internacional. Rivera interpretó a Lola, la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon.
Su participación ocurre durante una de las escenas más divertidas de Spider-Man: No Way Home, cuando los diferentes Spider-Man comienzan a coincidir después de la apertura del multiverso.
Uno de los momentos más recordados ocurre cuando el Spider-Man interpretado por Andrew Garfield aparece en la casa y la abuela de Ned le pide que se encargue de limpiar las telarañas del techo. La escena, sencilla pero cargada de humor, convirtió a Rivera en uno de esos personajes secundarios que el público difícilmente olvida.
La propia actriz manifestó en diferentes ocasiones el orgullo que sentía por haber formado parte de la exitosa producción de Marvel y por representar a la comunidad filipina en una película de alcance mundial.